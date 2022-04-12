Разрисованные в поддержку Украины дома: 10 ярких муралов по всему миру (фото)

Уличные художники рисуют на стенах флаг Украины, детей и президентов

Весь мир поддерживает Украину и осуждает вопиющие незаконные действия России. Кто-то помогает деньгами, кто-то – в информационной войне, кто-то выходит на митинги, а кто-то добавляет сил и вдохновения украинскому народу творчеством. И сейчас речь идет не о концертах, а о муралах в поддержку Украины. Рисунков на стенах домов по всему миру с каждым днем становится все больше. Предлагаем посмотреть подборку из десяти самых известных на сегодня. От них действительно захватывает дух!

Флаг, который сшивает военный. Оболонь, Киев, Украина

Автор: Саша Корбан.

Свой рисунок художник-муралист с Донбасса сделал в дни, когда неподалеку от столицы шли бои за освобождение Бучи и Ирпеня.

«Красавица терпеть не будет». Ровно, Украина

Автор: Константин Качановский.

Мурал «отсылает» к возмутительному высказыванию президента россии Владимира Путина в феврале этого года в адрес Украины относительно выполнения Минских соглашений.

Маленькая девочка под украинским флагом. Прага, Чехия

Автор: Чемис.

На мурале изображена отважная девочка, которая прячет под флагом Украины сказочных персонажей разных стран: американского Микки Мауса, чешского Крота, скандинавского Муми-тролля, французского Обеликса, польских Болека и Лелека, пса Битцера из британской сказки «Барашек Шон» и немецкую пчелку Майю.

Владимир Зеленский – Гарри Поттер, владимир путин – Волдеморт. Познань, Польша

Автор: Kawu.

На своих муралах в поддержку Украины художник изобразил президента Владимира Зеленского в образе волшебника Гарри Поттера, а главу россии – в образе злодея Лорда Волдеморта. На заднем плане рисунка с нашим президентом – украинский флаг, Софийский собор и памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. Есть надпись «Свободная Украина». Путин в роли Волдеморта стоит на фоне украинского флага, охваченного огнем. Рядом также есть надпись: «Нет войне».

Мурал в поддержку Украины. Вильнюс, Литва

Автор: Линас Казюлионис

Невероятный рисунок в желто-голубых цветах украшает стену Литовской военной академии.

«Да здравствует украинское сопротивление!» Париж, Франция

Автор: украинец Никита Кравцов

В сердце Парижа возле Центра современного искусства Centre Pompidou нарисовали мурал в поддержку Украины в ее войне с рф.

Мурал с Путиным, Сталиным и Гитлером. Гданьск, Польша

Автор: Петр Яворский (Tuse).

По словам автора, главное послание его работы – предостеречь путина, чтобы он не стал еще одним таким деятелем. Подобные сравнения уже напрашиваются. Он начинает действовать, руководствуясь только своими имперскими стремлениями и ничем больше. Для войны не было экономических причин. Это что-то личное для него.

«Борец за свободу». Матозинюш, Португалия

Автор: MrDheo.

Мурал на стене разбомбленного дома. Бинниш, Сирия

Автор: Азиз Аль-Асмар.

Автор сказал, что сирийский режим и его российские союзники за последние 11 лет превратили их дома в руины, в результате чего многие вынужденно покинули свои жилища. Происходящее в Украине – продолжение политики россии. И это не прекратится, пока Совет Безопасности ООН и международное сообщество не объединятся и не положат этому конец.

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