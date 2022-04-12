Сергій Притула про війну в інтерв’ю: «Я бачу, скільки любові в Україні стало після 24 лютого»

Сергій Притула, політик, волонтер й теле- і радіоведучий, обличчя Нового каналу, дав інтерв’ю виданню НВ, в якому розповів про те, як і чим саме його фонд допомагає армії, та зізнається, що захоплюється тими, хто продовжує працювати на своєму довоєнному робочому місці, але тепер під ракетними снарядами. Про все це читай на сайті Нового каналу.

У 2014 році, на піку кар’єри у шоубізнесі, Сергій Притула став волонтером. Після того, як Росія анексувала Крим, а на Донбасі почалися бої, він став допомагати українській армії екіпіруванням, бронею та харчами, а згодом став забезпечувати бійців ще й високоточною технікою, дронами та обладнанням для командних пунктів.

Через шість років Притула заснував власний благодійний фонд, але вже спрямований не на допомогу армії, а на реабілітацію дітей з аутизмом та людей з інвалідністю.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну благодійний фонд Сергія Притули перейшов на військові рейки і тепер надає гуманітарну та військову допомогу українським бійцям на сотні мільйонів гривень.

Про те, чого бракує фронту, чи є можливість допомагати армії у найгарячіших точках та як у західному суспільстві формується думка про підтримку Україні, Притула розповів в інтерв’ю.

— Як давно ви були на фронті й що саме там робили?

— Востаннє я був у зоні ООС у грудні 2021-го. То були дві планові поїздки на початку й наприкінці місяця, під час яких ми спільно з колегами з благодійного фонду Повернись живим відвідали приблизно 15 підрозділів.

А після Нового року ситуація вже стрімко змінювалась. І не те, щоб виїзд на фронт тоді був мало необхідним, просто з’являлися виклики, які потрібно було вирішувати на місці. Ну, скажімо, 17 лютого знову ж таки спільно з Повернись живим відвідав командування сил територіальної оборони — бригадного генерала Юрія Галушкіна та, на той момент ще полковника, а нині теж бригадного генерала Сергія Собка. Тоді ми сприяли розгортанню штабу сил ТрО, забезпечивши його всіма необхідними технічними засобами.

Річ у тім, що тероборона в Україні з’явилася не так давно і, відверто кажучи, держава сильно не встигала з темпами розгортання цього роду сил ЗСУ. Тому дуже багато уваги ми приділяли саме таким проєктам бригадного і полкового рівнів, створюючи оперативні штаби, мобільні командні пункти. Бо розуміли: якщо у випадку воєнних дій наноситимуться ракетні удари по військовій інфраструктурі стаціонарного базування, то це призведе до знищення командного пункту, і, попри все, необхідно керувати підрозділами й забезпечувати злагоджені дії між різними структурами. Тому ми й вклалися у створення таких мобільних командних пунктів. Позабивали кунги необхідною технікою, апаратурою, і вже мали домовленості з командами ТрО щодо розгортання оперативних штабів по регіонах та областях, але, на жаль, вторгнення РФ відбулося трохи швидше, ніж ми встигли усе закінчити.

Після 24 лютого, поки Конча-Заспа пустішала, ми в столиці намагалися власноруч допомагати, як могли. Наприклад, оперативний начштаба по забезпеченню 72 бригади ТрО, що захищала Київ, ледь не щодня був у нашому офісі, бо їхня бригада розрослась, і ми сильно доклалися до її забезпечення.

Ну, а зараз, коли навколо Києва все затихло й окупантів вибили з півночі області, то на Київщині фонд сфокусується на гуманітарній складовій.

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— Зараз найгостріша ситуація, мабуть, у Маріуполі, Харкові, на Донбасі. Чи є можливість там допомагати і чим саме?

— Наші конвої з гуманітарними вантажами ледь не щодня ходять на Краматорськ, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Кривий Ріг. Я тільки за тегами встигаю відслідковувати, як ці міста дякують за допомогу.

А щодо мілітарного напрямку, то зараз не розкриватиму точний маршрут нашого пересування вздовж лінії фронту. Але маю поїхати й подивитися склади, щоб відкрити на сході країни логістичний хаб. Адже всі ми розуміємо, що там уже пекло, а невдовзі взагалі буде страшно уявити, що там відбуватиметься. Тому фонду необхідно буде розгорнути там забезпечення для підрозділів, щоб логістична складова не забирала багато часу.

— За обсягами ваш благодійний фонд став одним з найбільших серед волонтерських. Скажіть, хто є його головними донорами?

— Безперечно, це українці. Хоча й іноземці також стали донатити [робити пожертви коштів]. Останнє стало можливим, насамперед, завдяки появі в Україні платіжної системи PayPal, що дало змогу наростити допомогу. Наприклад, з моменту заходу PayPal, через цю систему нам уже задоначено близько $1 млн.

Було кілька серйозних грошових внесків від представників крупного бізнесу. Наприклад, один бізнесмен задонатив нам спершу понад $300 тис., а коли побачив, що ми справді працюємо й даємо результат, задонатив ще $1 млн. Інший дав $100 тис., як кажуть, «щоб познайомитися».

Попри це, звичайно, найбільшим за обсягами внесків і наданої допомоги є благодійний фонд Повернись живим. Якщо ми говоримо про десятки чи сотні мільйонів гривень, то Повернись живим на підтримку ЗСУ вже зібрав 2,5 млрд грн. Це у вісім-десять разів більше, ніж у нас.

Взагалі зараз важко прокалькулювати все, що було зібрано від початку війни, тому що перші два-три тижні після вторгнення облік фактично не вівся — усе в різний спосіб купувалося й роздавалося. Доки ми не ухвалили рішення навести лад і впорядкувати усі процеси, припинивши видачу дорогого обладнання в руки волонтерам, суть волонтерства яких іноді зводилась до того, щоб приходити й брати все в інших волонтерів, а не самим займатися закупівлями. Бо коли ми помітили, що від імені одного й того ж підрозділу могли прийти десять волонтерів, хоча цей підрозділ напряму комунікує з нами, ми були змушені причинити трохи двері й налагодити систему подачі заявки, її верифікацію, опрацювання, формування видачі по запиту, логістику тощо.

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— Які найбільші проєкти ваш фонд реалізував під час війни? За якими напрямками працюєте?

— Я не можу сказати, що якийсь проєкт був найбільший, а якийсь — найліпший чи найважливіший. Тому що зараз усе важливо. Наприклад, одному підрозділу байдуже чи є в них безпілотник, який їм не треба, коли для них була необхідність у достатній кількості тепловізійних прицілів, а іншому — вкрай важливо отримати дві машини на батальйон, бо в них усе погоріло.

Після того як ми налагодили роботу фонду, я тішуся, що вже немає крайньої необхідності мого особистого щоденного втручання в оперативні процеси. І колеги, які знають, кому й що робити, вивільнили для мене багато часу для більш глобальної комунікації. Таким чином я маю можливість давати інтерв’ю всім світовим медіа — від Le Monde і The Wall Street Journal до прямих включень на телеканалах CNN чи Fox News. Адже цей інформаційний фронт так само дуже важливий. Якщо ми через західні медіа не формуватимемо пул підтримки України в тамтешньому суспільстві, то їхні уряди не будуть так швидко переходити із режиму «глибока стурбованість» в режим «військова допомога Україні».