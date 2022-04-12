Деньги от прослушиваний композиции пойдут на гуманитарные нужды, вызванные военным вторжением россии в Украину

Украинская рок-группа The Hardkiss выпустила песню «Як ти?» о войне в Украине и страданиях, через которые сейчас проходит каждый украинец. На данный момент трек доступен для прослушивания на всех стриминговых площадках. Денежные средства, вырученные за релиз песни The Hardkiss «Як ти?», будут направлены на обеспечение гуманитарной помощью украинцев, пострадавших из-за военного вторжения россии в Украину.

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«Як ти?» – новое «я люблю тебя». Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответили на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе испытать эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни об благодарности и увлечении нашей нацией в борьбе с российскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – «Як ти?», – прокомментировала премьеру песни Юлия Санина, фронтвумен The Hardkiss.

The Hardkiss — «Як ти?»: слушать песню онлайн!

The Hardkiss — «Як ти?»: текст (слова) песни

Боже, залиш мені трохи сили

Мій холодний розум затоплює лють і злива

Я не просила

Не просила «рятувати» мене кулями

Той, хто прийшов, проросте тут

Травою отруйною

Поміняли мрії на приціл

Я тримаю твою руку в своїй руці

Наші сльози на першій шпальті

А я знову питаю

Мамо, як ти?

Мамо, як ти?

Як ти?

Люди з кривавими рукавами

Руйнували храми

Але Бог літав між нами

Очі дитини моєї країни в мить стали дорослими

А я стала скелею

Серце лишилося вдома під соснами

Я питаю

Мамо, як ти?

Мамо, як ти?

Мамо, як ти?

ААААА

Мамо, як ти?

Як ти?

Як ти?