Леся Никитюк – о работе своего координационного центра

Ведущая Нового канала рассказала, как начала заниматься волонтерством и помогать людям во время войны

После того, как утром 24 февраля россия начала полномасштабное наступление на Украину, каждый украинец включился в войну на разных фронтах. Кто-то взял в руки оружие, кто-то — аптечку. Ведущая Нового канала Леся Никитюк начала сражаться на информационном фронте, а также поддерживать переселенцев.

— Через несколько дней после начала войны я переехала в Хмельницкий, мой родной город. 1 марта был создан Telegram-канал «Координаційний центр Лесі Нікітюк», в котором вся моя команда начала работать волонтерами. Благодаря этому каналу люди могут обратиться за помощью, им обязательно ее окажут. То есть, он позволяет коммуницировать и быстро решать неотложные проблемы, — отметила Леся в интервью изданию «УНИАН». — Я координирую гуманитарную помощь, которая приходит из-за границы.

#ДобріІсторії: Леся Никитюк открыла Координационный центр приема переселенцев в Хмельницком

Леся Никитюк перепела украинскую народную песню «Сіла птаха»

Впоследствии Никитюк открыла в Хмельницком центр для переселенцев в помещении школы, где училась.

— Я купила матрасы, что-то принесли хорошие люди… Благодаря помощи украинцев ничего не прошу в Instagram. Так получается, что люди сами меня находят и привозят все необходимое. Кроме того, повара в школе готовят обеды. Я даже назвала бы наше меню шикарным, — добавила ведущая Нового канала. — Более того, считаю, что мы должны как-то отвлечь людей, которые приезжают к нам из-под обстрелов, хотя бы вкусной едой. У меня это вызывает слезы радости. Мы благодарны, что у нас получилось коллективными усилиями создать людям комфорт.

Украинцы не перестают удивлять и вдохновлять Лесю. Она верит – вместе мы сможем все.

— Я всегда знала, что украинский народ очень сильный, с несгибаемым духом. А эта ситуация показала, что даже у украинских женщин есть «яйца» — они готовят, помогают, защищают. Поверьте, никто не сомневается в победе Украины. Просто не хочется жертв, тяжело терять наших воинов, наших людей, — подытожила Никитюк.