Ведущая Нового канала записала хит про «биологическое оружие», взяв за основу любимую миллионами украинскую народную песню «Сіла птаха»

С первого дня войны, которую россия развязала против Украины, Леся Никитюк занялась волонтерской деятельностью и всеми силами помогает переселенцам. Ведущая Нового канала открыла в родном Хмельницком Координационный центр для тех, кому нужно временное убежище, а также ведет активную борьбу на информационном фронте.

Несмотря на свою загруженность, Леся Никитюк все равно находит силы и время, чтобы поднять украинцам настроение в это непростое для страны время. Так, телеведущая записала хит про «биологическое оружие», в основу которого легла украинская народная песня «Сіла птаха». Таким образом Леди Ле потроллила российских захватчиков и всех, кто идет на поводу у путинской пропаганды.

Свой кавер на песню «Сіла птаха» Леся Никитюк опубликовала на официальной странице в Instagram, дополнив клипом с мультяшной анимацией. «Ловите новую биологическую песню от нашей компании», — прокомментировала публикацию телеведущая.

Леся Нікітюк — «Сіла птаха»: слушать онлайн песню-троллинг о биологическом оружии

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«Сіла птаха» — текст оригинала украинской народной песни

Сіла птаха білокрила на тополю,

Сіло сонце понад вечір за поля.

Покохала, покохала я до болю

Молодого, молодого скрипаля.

Покохала, зачарована струною.

Заблукала та мелодія в гаю.

В гай зелений журавлиною весною

Я понесла своє серце скрипалю.

Йшла до нього, наче місячна царівна,

Йшла до нього, як до березня весна.

І не знала, що та музика чарівна

Не для мене, а для іншої луна.

Сіла птаха білокрила на тополю,

Сіло сонце понад вечір за поля.

Покохала, покохала я до болю

Молодого, молодого скрипаля.