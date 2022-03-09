ДобріІсторії: Леся Нікітюк відкрила Координаційний центр прийому переселенців у Хмельницькому

Ведущая Нового канала Леся Никитюк с первого дня войны в Украине всеми силами помогает переселенцам, а на днях открыла в Хмельницком Координационный центр для тех, кому нужно временное убежище.

– Я направляю все свои силы на помощь нашим людям, военным, переселенцам, которые сейчас переезжают из одной точки в другую. Мы обустраиваем места, чтобы им было, где комфортно отдохнуть с дороги, чтобы было, где принять поесть душ. Все сейчас работают как единый организм!

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В своих историях Леся Никитюк поделилась информацией, что в родном городе ведущей, в Хмельницком открылся Координационный центр: «В Хмельницком открылся наш небольшой, но очень уютный центр приема переселенцев. Если вам нужно место для ночлега на 1-2 дня. Добро пожаловать! Обращайтесь сюда: 068 537 62 43 Оксана».

Кроме того, ведущая ведет активную борьбу на информационном фронте. Ежедневно Леся Никитюк показывает в своих постах и сторис ​​реалии того, что сейчас происходит в разных городах Украины. 14% подписчиков ведущей – из РФ, и на своей странице в Instagram Леся Никитюк рассказывает им жестокую правду, сталкиваясь в ответ с тонной хейта и ненависти в комментариях от тех, кто не готов открывать глаза.

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Также вместе с ведущими «Орла и Решки» разных сезонов Леся Никитюк записала обращение к мировым организациям с требованием закрыть небо над Украиной: «Если не закрыть небо над Украиной сейчас, скоро оно закроется над всей планетой», — отметил Алан Бадоев.