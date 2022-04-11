Взрыв в Николаеве: на предприятии Катара произошел взрыв — подробности от Кима

В ночь с 10 на 11 апреля 2022 года в Николаеве был слышен мощный взрыв. У жителей города в разных районах вылетели стекла, а в одной из квартир в центре обрушилась часть потолка.

Случившееся в Николаеве сообщил утром в понедельник 11 апреля Виталий Ким:

«Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду, там ракеты, поэтому корректировки там не нужно. Это российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет, два ангара пусты. Охранник пострадал от разбитого стекла», — рассказал Виталий Ким в утреннем видеообращении

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Виталий Ким отметил также, что в городе даже померили уровень радиации – в Николаеве все в норме.

Известно также, что несколько ракет были сбиты ночью над Николаевом, а обломки упали на покрытые лесом территории, в результате чего произошел пожар. Пожар был потушен около 23:30 10 апреля

Фото: IStock

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