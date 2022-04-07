Виталий Ким прокомментировал свою внезапную славу и популярность среди женщин

Пожалуй, каждая украинка и украинец с легкостью могут назвать три крупнейших краша этой войны – Владимир Зеленский, Алексей Арестович и Виталий Ким. Слава и популярность последнего – главы Николаевской ОГА стала неожиданностью для многих, в частности, и самого Виталия Кима.

И вот чуть ли не впервые за все время полномасштабной войны россии против Украины Виталий Ким прокомментировал, как относится к внезапной популярности среди украинцев и «званию» краш в соцсетях. Об этом глава Николаевской ОГА поговорил в интервью с Дмитрием Гордном.

«Я всегда был известен в своем городе, потому… Я шучу, на самом деле, я никак не реагирую. У меня нет времени оценить, мне задавала этот вопрос и жена. Говорю: «Да успокойся, мне никогда даже там что-нибудь прочесть или проанализировать», — сказал Виталий.

Дмитрий Гордон подчеркнул, что сейчас многие женщины публично и в соцсетях признаются Виталию Киму в любви. А потому журналист поинтересовался, не ревнует ли жена главы Николаевской ОГА.

«Во-первых, я не читал и не видел, чтобы мне кто-то признавался в любви… Мне признается в любви жена. Ревнует или нет-вряд ли. Об этом говорили когда-нибудь давно. Но сейчас это не основная тема для наших разговоров», — сказал Ким.

Свою реакцию на происходящее Виталий Ким называет здоровым пофигизмом. Мол, он всегда был и остается спокоен и улыбчив.

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