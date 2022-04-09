Взрыв в Миргороде ночью 9 апреля 2022 — что известно

Maneskin записали песню Stand Up for Ukraine: Смотрите видео с кадрами из Украины
Ночью с 8 на 9 апреля 2022 в городе Миргород в Полтавской области раздался взрыв
О взрыве сообщил утром 9 апреля глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Дмитрий также сообщий. что удар был нанесен по местной инфораструктуре и есть двое пострадавшим. На данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.
Карта боевых действий в Украине 9 апреля: где идут бои на 45-й день войны
На данный момент известно, что взрыв, который был слышен в Миргороде, произошел в следствии ракетного удара российскими войсками.
Фото: IStock
Ракетный удар по вокзалу в Краматорске: десятки погибли, сотни ранены от русской ракеты (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Мобилизация 2022: Почему в Украине не будет весеннего призыва?