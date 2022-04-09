Новый канал>Новости

Взрыв в Миргороде ночью 9 апреля 2022 — что известно

Взрыв в Миргороде ночью 9 апреля 2022 - что известно

Ночью с 8 на 9 апреля 2022 в городе Миргород в Полтавской области раздался взрыв

О взрыве сообщил утром 9 апреля глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Дмитрий также сообщий. что удар был нанесен по местной инфораструктуре и есть двое пострадавшим. На данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

Карта боевых действий в Украине 9 апреля: где идут бои на 45-й день войны

На данный момент известно, что взрыв, который был слышен в Миргороде, произошел в следствии ракетного удара российскими войсками.

Фото: IStock

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске: десятки погибли, сотни ранены от русской ракеты (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Мобилизация 2022: Почему в Украине не будет весеннего призыва?

 

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь