Взрыв в Миргороде ночью 9 апреля 2022 — что известно

Ночью с 8 на 9 апреля 2022 в городе Миргород в Полтавской области раздался взрыв

О взрыве сообщил утром 9 апреля глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Дмитрий также сообщий. что удар был нанесен по местной инфораструктуре и есть двое пострадавшим. На данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

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На данный момент известно, что взрыв, который был слышен в Миргороде, произошел в следствии ракетного удара российскими войсками.

Фото: IStock

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