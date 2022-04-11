Третий сезон сериала «Будиночок на щастя» покажут на YouTube-аккаунте Нового канала

Приключения любимой четверки героев ситкома в Киеве – в свободном доступе

Понедельник начинаем с хорошей новости. Для всех любителей приключений Любани (Виталина Библив), Васи (Назар Заднепровский), Макса (Костя Войтенко) и Маши (Галина Безрук) третий сезон ситкома «Будиночок на щастя» – в свободном доступе на YouTube-аккаунте Нового канала. Каждый день будут появляется по две серии. Вы сможете смотреть их в удобное для себя время, если не смогли увидеть на Новом канале. Ведь до начала войны в эфире показали все 26 серий.

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Напомним: в третьем сезоне Макс возвращается в Киев, чтобы вернуть Машу. С переездом в столицу не медлят и Вася с Любой. Супруги поселяются в квартире Макса. А все для того, чтобы помочь парню помириться с женой. Удастся ли им воплотить задуманный план, смотрите с 11 апреля на YouTube Нового канала.