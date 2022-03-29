Анна Кошмал – о магазине косметики

Часть заработка актриса отдает на поддержку ВСУ

Неизвестно, сколько еще продлится война в Украине, которую развязала россия. Надеемся, что недолго. Но в это время важно поддерживать экономику нашей страны. Поэтому, несмотря на войну, актриса ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Анна Кошмал начала собственное дело.

– Если бы не война, 28 февраля мы планировали открыть магазин натуральных средств украинского производства по уходу за кожей, над созданием которого работали с мужем не один месяц, – рассказывает актриса. – Собирали все самое качественное и даже начали создавать собственную линейку базовых средств. У нас вы найдете кремы для лица, рук и тела, мыло, шампуни, гели для умывания и еще много всего, что позаботится о вашем теле. Конечно, мы планировали открыться красиво и масштабно, но имеем то, что имеем.

Часть вырученных средств от продажи косметики идет на поддержку ВСУ. Поэтому и вы можете приобщиться к благотворительному делу. Каталог средств – на странице https://instagram.com/plantanna.store?utm_medium=copy_link