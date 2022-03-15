Новый каналНовости

#ДобріІсторії: как Виталина Библив поддерживает боевой дух украинцев

Виталина Библив поддерживает боевой дух украинцев

Любаня из ситкома «Будиночок на щастя» на время войны в Украине стала бабой Наташей. Так актриса собирает средства на ВСУ

Актриса ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Виталина Библив до сих пор остается в своем доме близ столицы. Она с первых дней войны в Украине сотрудничает с местной теробороной. Называют ее «комендантом укрытия».

– Контролирую, кто въехал, а кто покинул нашу местность, – рассказывает Виталина. – Слежу, чтобы всем хватало еды и воды. Поблизости находится дом с пожилыми людьми. К ним тоже наведываюсь и помогаю.

#ДобріІсторії. Александр Педан: «Встали на настоящую информационную войну против русских ботов»

Виталина Библив поддерживает боевой дух украинцев

Пока в эфире Нового канала приостановлен показ третьего сезона «Будиночка на щастя», актриса продолжает поддерживать боевой дух украинцев с помощью юмора.

– На своей странице в Instagram записываю видеоролики от бабы Наташи, – говорит Виталина. – Аудитории понравилось, и они стали просить, чтобы мой персонаж передал привет или поздравил с днем рождения родных. И это делаю с благотворительной миссией. Люди присылают деньги на нужды ВСУ Украины, бросают мне чек, потом записываю поздравление. За несколько дней нам удалось собрать около 7 тысяч гривен.

#ДобріІсторії. Анастасия Булгакова: «Разрабатываю систему электронной очереди для военкоматов»

#ДобріІсторії: Обычный киевлянин обустроил бомбоубежище, разместил брошенных животных и стал волонтером

Виталина Библив поддерживает боевой дух украинцев

На этом актриса останавливаться не планирует.

– Если потребуется строить дороги и дома – обязательно пойду, – рассказывает Виталина. – Могу работать и воспитательницей в детском саду. Словом, готова выполнять любую работу в мирной Украине, чтобы она как можно быстрее встала на ноги.

будиночок на щастя добро новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь