Виталина Библив поддерживает боевой дух украинцев

Любаня из ситкома «Будиночок на щастя» на время войны в Украине стала бабой Наташей. Так актриса собирает средства на ВСУ

Актриса ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Виталина Библив до сих пор остается в своем доме близ столицы. Она с первых дней войны в Украине сотрудничает с местной теробороной. Называют ее «комендантом укрытия».

– Контролирую, кто въехал, а кто покинул нашу местность, – рассказывает Виталина. – Слежу, чтобы всем хватало еды и воды. Поблизости находится дом с пожилыми людьми. К ним тоже наведываюсь и помогаю.

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Пока в эфире Нового канала приостановлен показ третьего сезона «Будиночка на щастя», актриса продолжает поддерживать боевой дух украинцев с помощью юмора.

– На своей странице в Instagram записываю видеоролики от бабы Наташи, – говорит Виталина. – Аудитории понравилось, и они стали просить, чтобы мой персонаж передал привет или поздравил с днем рождения родных. И это делаю с благотворительной миссией. Люди присылают деньги на нужды ВСУ Украины, бросают мне чек, потом записываю поздравление. За несколько дней нам удалось собрать около 7 тысяч гривен.

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На этом актриса останавливаться не планирует.

– Если потребуется строить дороги и дома – обязательно пойду, – рассказывает Виталина. – Могу работать и воспитательницей в детском саду. Словом, готова выполнять любую работу в мирной Украине, чтобы она как можно быстрее встала на ноги.