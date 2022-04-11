Мобилизация 2022 в Украине набирает обороты. На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Закон «О правовом режиме военного положения». Его авторы предлагают обязать украинцев, подлежащих мобилизации и находящихся за границей, вернуться в Украину. Разбираемся, что к чему

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В пятницу, 8 апреля, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №7265 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Закон Украины «О правовом режиме военного состояния» об установлении ответственности за невыполнение требований закона о возвращении в страну после введения военного положения на всей ее территории или в отдельных местностях. Информация об этом появилась на официальном сайте ВРУ.

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Инициаторами законопроекта выступили двадцать четыре народных депутата Украины: Вениславский Федор Владимирович, Ионушас Сергей Константинович, Копытин Игорь Владимирович, Герасименко Игорь Леонидович, Кузьминых Сергей Владимирович, Безуглая Марьяна Владимировна, Михайлюк Галина Олеговна, Костенко Роман Васильевич, Неклюдов Влад , Минько Сергей Анатольевич, Кравчук Евгения Михайловна, Захарченко Владимир Васильевич, Федиенко Александр Павлович, Колев Олег Викторович, Медяник Вячеслав Анатольевич, Бакумов Александр Сергеевич, Дануца Александр Анатольевич, Мысягин Юрий Михайлович, Бондаренко Олег Владимирович, Горобец Александр Сергеевич, Горбенко Руслан , Здебский Юрий Викторович, Любота Дмитрий Валерьевич.

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Мобилизация 2022: находящихся за рубежом призывников обяжут вернуться в Украину?

Согласно тексту законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Закон Украины «О правовом режиме военного положения», находящихся за рубежом украинских призывников могут обязать вернуться в Украину во время военного положения, а уклонистов — привлечь к ответственности. На данный момент текст законопроекта рассматривается в Верховной Раде Украины.

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Напомним, с 24 февраля в связи с полномасштабным вторжением рф в Украине объявлено военное положение и введена общая мобилизация. Сейчас продолжается вторая волна призыва военнообязанных к исполнению боевых действий. Ранее мы разбирались подробно обо всех четырех волнах мобилизации 2022 в Украине.