Новий канал>Новини

Мобілізація 2022: хто не підлягає службі в армії

Мобілізація 2022: хто не підлягає службі в армії

3 березня 2022 року Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію. Він визначив чергу призову резервістів української армії. Проте, далеко не всі громадяни України у віці від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані. Давайте розберемося, кого у воєнний стан мобілізація не зачепить.

Мобілізація в Україні: коли закінчиться та кого не беруть

Хто не підлягає призову під час мобілізації

  • хто був заброньований на період мобілізації і на воєнний час державними органами влади і іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями
  • хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);
  • чоловіки і жінки, на утримуванні яких знаходиться троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);
  • чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу лише у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);
  • чоловіки і жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;
  • чоловіки і жінки, на утримуванні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження);
  • чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18 – 23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
    чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);
  • ті, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (в разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);
  • народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим;

Мобілізація 2022 — Україна: як проходить навчання військових і відповіді на інші актуальні запитання

Мобілізація 2022: як відбувається в Україні, хто потрапляє у другу хвилю

А також працівники певних органів:

  • військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій;
    ЗСУ;
  • Міністерства оборони України;
  • Служби безпеки України;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • Національної гвардії України;
  • Служби зовнішньої розвідки України;
  • Національної поліції України;
  • Державної прикордонної служби України;
  • Національної гвардії України;
  • Національного антикорупційного бюро України;
  • податкової поліції;
  • Управління державної охорони України;
  • Державного бюро розслідувань;
  • Державної виконавчої служби України.
  • інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

За матеріалами vikna.tv

рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь