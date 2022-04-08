Хвилі мобілізації 2022 в Україні — все, що варто знати громадянам, в одному матеріалі. Актуальна інформація на фоні пвномасштбаного вторгнення росії. Читай докладно про те, як проходить кожна з хвиль мобілізації в Україні та кого призовуть у першу, другу, третю та четверту хвилю мобілізації
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ЗМІСТ
24 лютого російська федерація вторглася в Україну та розв’язала повномасштабну війну. Верховна Рада ввела воєнний стан на всій території держави, а президент Володимир Зеленський підписав Указ №69/2022 «Про загальну мобілізацію».
Що таке мобілізація та які існують види?
Мобілізація — це сукупність заходів, спрямованих на приведення збройних сил та державної інфраструктури у військовий стан, іншими словами це поповнення Збройних Сил новими військовослужбовцями. Її оголошують на тлі надзвичайних обставин у країні чи світі.
Загальна мобілізація
Приватна мобілізація
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Хвилі мобілізації 2022 в Україні: кого призиватимуть на службу
Всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов’язані з’явитися за викликом військкомату і стати на облік. Але призивати будуть не всіх, а лише необхідну для ЗСУ кількість солдатів.
Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, повідомте про це на гарячу лінію за телефонами:
Для оперативного реагування і розв’язування ситуації, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили.
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Чи будуть мобілізувати жінок?
Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу. Мобілізація жінок відбуватиметься в окремих випадках за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями:
За словами Начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Романа Горбача, за час повномасштабної війни з росією жодна жінка не була мобілізована без її згоди.
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Мобілізація 2022 в Україні: як проходить навчання військових
Відповідно до статті 41 Закону України «Про загальний військовий обов’язок та військову службу», з метою підготовки необхідного контингенту для комплектування Збройних Сил та інших військ у воєнний час за рішенням Кабінету Міністрів запроваджується обов’язкове для всіх громадян загальне військове навчання: чоловіків – віком від 15 до 55 років, жінок – віком від 18 до 45 років, які не мають дітей або мають дітей віком понад 8 років. Загальне військове навчання громадян здійснюється за місцем роботи, навчання чи проживання без відриву від виробництва та навчання.
Організація та керівництво загальним військовим навчанням покладається на Міністерство оборони України, органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, міністерства та відомства України, інші центральні органи державного управління. Органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організація незалежно від підпорядкування та форм власності спільно з Міністерством оборони України створюють необхідну навчально-матеріальну базу, забезпечують підбір та підготовку керівників військового навчання.
Порядок проведення загального військового навчання та коло осіб, що звільняються від нього, визначається Кабінетом Міністрів України.
Хто не підлягає призову під час мобілізації 2022 в Україні?
Коли закінчиться мобілізація 2022 в Україні?
Згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського від 24.02.2022 р. № 69/202, мобілізація проводиться на всій території держави. Призов військовослужбовців відбуватиметься протягом 90 діб з дня набрання чинності вищезгаданим законодавчим актом. Тобто мобілізація в Україні 2022 закінчиться 24 травня.
Ця дата може змінюватись залежно від ситуації. Якщо війна на території нашої країни триватиме, термін мобілізації буде продовжено.