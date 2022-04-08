Хвилі мобілізації 2022 в Україні — все, що варто знати громадянам, в одному матеріалі. Актуальна інформація на фоні пвномасштбаного вторгнення росії. Читай докладно про те, як проходить кожна з хвиль мобілізації в Україні та кого призовуть у першу, другу, третю та четверту хвилю мобілізації

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ЗМІСТ

Що таке мобілізація та які існують види? Хвилі мобілізації 2022 в Україні: кого призиватимуть на службу Чи будуть мобілізувати жінок? Мобілізація 2022 в Україні: як проходить навчання військових Хто не підлягає призову під час мобілізації 2022 в Україні? Коли закінчиться мобілізація 2022 в Україні?

24 лютого російська федерація вторглася в Україну та розв’язала повномасштабну війну. Верховна Рада ввела воєнний стан на всій території держави, а президент Володимир Зеленський підписав Указ №69/2022 «‎Про загальну мобілізацію».

Що таке мобілізація та які існують види?

Мобілізація — це сукупність заходів, спрямованих на приведення збройних сил та державної інфраструктури у військовий стан, іншими словами це поповнення Збройних Сил новими військовослужбовцями. Її оголошують на тлі надзвичайних обставин у країні чи світі.

Загальна мобілізація

проводиться в масштабі всієї держави (триває зараз у зв’язку з вторгненням рф в Україну).

Приватна мобілізація

проводиться на окремій території з метою підвищення бойової готовності збройних сил або окремих її формувань.

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Хвилі мобілізації 2022 в Україні: кого призиватимуть на службу

Всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов’язані з’явитися за викликом військкомату і стати на облік. Але призивати будуть не всіх, а лише необхідну для ЗСУ кількість солдатів.

Закон Верховної Ради України «Про мобілізацію» визначає чотири хвилі мобілізації:

Перша хвиля мобілізації. На службу призивається оперативний резерв — колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом.

На службу призивається оперативний резерв — колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом. Друга хвиля мобілізації. На службу призиваються військовослужбовці, які в період із 2014 року проходили термінову службу чи служили за контрактом.

На службу призиваються військовослужбовці, які в період із 2014 року проходили термінову службу чи служили за контрактом. Третя хвиля мобілізації. На службу призиваються офіцери запасу — військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ.

На службу призиваються офіцери запасу — військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ. Четверта хвиля мобілізації. На службу призиваються всі мешканці країни, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я.

ВАЖЛИВО!

Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, повідомте про це на гарячу лінію за телефонами:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Для оперативного реагування і розв’язування ситуації, потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили.

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Чи будуть мобілізувати жінок?

Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу. Мобілізація жінок відбуватиметься в окремих випадках за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями:

медичні;

зв’язку;

обчислювальної техніки;

радіоелектроніки;

водії автотракторних (гусеничних) засобів;

водолази;

механіки та монтажники авіаційних машин;

картографії;

топогеодезії;

фотограмметрії;

аерофотослужби;

поліграфії;

кінорадіомеханіки;

харчової промисловості;

фінансово-економічної діяльності.

За словами Начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Романа Горбача, за час повномасштабної війни з росією жодна жінка не була мобілізована без її згоди.

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Мобілізація 2022 в Україні: як проходить навчання військових

Відповідно до статті 41 Закону України «Про загальний військовий обов’язок та військову службу», з метою підготовки необхідного контингенту для комплектування Збройних Сил та інших військ у воєнний час за рішенням Кабінету Міністрів запроваджується обов’язкове для всіх громадян загальне військове навчання: чоловіків – віком від 15 до 55 років, жінок – віком від 18 до 45 років, які не мають дітей або мають дітей віком понад 8 років. Загальне військове навчання громадян здійснюється за місцем роботи, навчання чи проживання без відриву від виробництва та навчання.

Організація та керівництво загальним військовим навчанням покладається на Міністерство оборони України, органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, міністерства та відомства України, інші центральні органи державного управління. Органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організація незалежно від підпорядкування та форм власності спільно з Міністерством оборони України створюють необхідну навчально-матеріальну базу, забезпечують підбір та підготовку керівників військового навчання.

Порядок проведення загального військового навчання та коло осіб, що звільняються від нього, визначається Кабінетом Міністрів України.

Хто не підлягає призову під час мобілізації 2022 в Україні?

визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії;

чоловіки і жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади;

батьки трьох і більше дітей;

батьки-одинаки і матері-одиначки;

батьки дитини з інвалідністю;

опікуни дитини-сироти;

народні депутати;

опікуни недієздатних осіб.

Призову під час мобілізації 2022 в Україні також не підлягають працівники певних державних органів:

військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій ЗСУ;

Міністерства оборони України;

Служби безпеки України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Національної гвардії України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Національної поліції України;

Державної прикордонної служби України;

Національної гвардії України;

Національного антикорупційного бюро України;

податкової поліції;

Управління державної охорони України;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби України.

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Коли закінчиться мобілізація 2022 в Україні?

Згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського від 24.02.2022 р. № 69/202, мобілізація проводиться на всій території держави. Призов військовослужбовців відбуватиметься протягом 90 діб з дня набрання чинності вищезгаданим законодавчим актом. Тобто мобілізація в Україні 2022 закінчиться 24 травня.

Ця дата може змінюватись залежно від ситуації. Якщо війна на території нашої країни триватиме, термін мобілізації буде продовжено.