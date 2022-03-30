30 березня

Мобілізація 2022 – Україна: що це, як проходить, хто не підлягає призову та коли закінчиться

З 24 лютого в Україні продовжується повномасштабна війна, яку розв'язала російська федерація. Верховна Рада оголосила військовий стан на всій території країни, а президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Наразі в Україні проходить друга хвиля призову військовослужбовців.

Що таке мобілізація, кого призовуть, а кого ні, скільки може бути хвиль мобілізації, чи можуть призвати жінок і який призовний вік? Детально про мобілізацію 2022 в Україні дивись у відеоролику Нового каналу.

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