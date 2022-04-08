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Ракетный удар по вокзалу в Краматорске: десятки погибли, сотни ранены от русской ракеты (ФОТО, ВИДЕО 18+)

По Краматорску ударили точкой-У: новости о происходящем сейчас (ФОТО И ВИДЕО)

Сегодня, 8 апреля, российские военные нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске (Донецкая область)

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. Десятки из них погибли и получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. На ракете российские орки написали «За детей»…

— Оккупанты ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не меняют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится, – написал Зеленский.

По данным СБУ, по состоянию на обеденное время, количество жертв уже выросло до 39 человек, из них 4 ребенка.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко написал у себя в Телеграмм-канале, что удар нанесли российской ракетой «Искандер». Позже он уточнил, что речь идет о ракете «Точка-У». В российском минобороны, конечно, заявили, что россия, не совершала ракетной атаки на Краматорск.

Как сообщили в BBC, есть свидетельства того, что ракета «Точка-У» могла оставаться на вооружении в России: 6 марта команда расследователей Conflict Intelligence указывала, что ракета продолжает оставаться на вооружении у российской армии, несмотря на то, что большинство ракет заменено на самые современные «Искандеры».

Дальше мы покажем фото и видео очевидцев трагедии (18+). Предупреждаем, что увиденное может очень травмировать!

Из-за обстрела движение поездов на станции Краматорск с сегодняшнего дня закрыто. Из Славянска эвакуационные поезда отправляются.

Фото — Донецька ОГА

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