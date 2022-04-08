Мобилизация в Украине объявлена ​​в связи с полномасштабным вторжением россии. Согласно закону, призыв на службу проходит в четыре волны. На каждом этапе для выполнения боевых действий привлекают военнообязанных разных категорий. Когда начнется четвертая волна мобилизации 2022 года в Украине и кого призовут на службу, узнай в материале Нового канала

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Четвертая волна мобилизации 2022 в Украине – кого призовут на службу

Закон Верховной Рады Украины «О всеобщей мобилизации» прописывает, что четвертая волна мобилизации подразумевает призыв на службу офицеров запаса. К этой категории относятся военнообязанные, окончившие военные кафедры ВУЗов.

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ВАЖНО!

Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, сообщите об этом на горячую линию по телефону:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Для оперативного реагирования и разрешения ситуации нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

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Четвертая волна мобилизации 2022 года в Украине — когда начнется?

На данный момент в Украине проходит вторая волна мобилизации. Об этом 15 марта сообщил начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время официального брифинга. На службу призываются военнослужащие, которые в период с 2014 проходили срочную службу или служили по контракту.

На днях в Сети распространилась информация о третьей волне мобилизации. Слухи появились после того, как мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опубликовал в официальном Telegram-канале оперативный отчет о ситуации в регионе, отметив старт нового этапа призыва. Однако новость о том, что в Украине началась третья волна мобилизации, не была подтверждена Генеральным штабом ВСУ.

Важно понимать, что призыв военнообязанных к выполнению боевых действий проходит в четкой последовательности, прописанной законом. Именно поэтому четвертая волна мобилизации 2022 в Украине начнется только после того, как завершится вторая и третья.

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