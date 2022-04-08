Мобилизация 2022: весеннего призыва не будет

В Украине не будет проводиться весенний призыв 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Такое решение было принято через проведение общей мобилизации в Украине из-за полномасштабного вторжения россии. Поэтому по доукомплектованию вакантных должностей из-за поступления военнообязанных и резервистов призыв на срочную службу в апреле-июне 2022 года не будет проводиться.

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«По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования. Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 нет», — сообщили в Генштабе.