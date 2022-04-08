Мэр города Днепр Филатов объявил эвакуацию, но теперь отказывается от своих слов: как это было

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что он не объявлял эвакуацию из города

По его словам, он просто призвал уехать тех, кто может, и уязвимые категории населения, как он это делает постоянно с начала войны.

— Панику отставить. Я буду очень сжат, хотя у меня крутится очень много плохих слов… Во-первых, ни один мэр не вправе объявлять такое. Это исключительная прерогатива руководства и военных администраций. Во-вторых, внимательно просмотрите сказанное на брифинге и во всех моих публичных выступлениях. Самое неприятное, что со второго дня войны, с каждого утюга, и уже раз сто, я сказал свое личное мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов, женщинам, детям, пожилым людям лучше побыть в более спокойных местах, — рассказал Филатов в своем Facebook.

Мэр подчеркнул, что озвучивал свое мнение уже 100 раз, но «почему-то именно в 101 раз журналистов решило бомбить и они устроили вакханалию на всю страну».

По словам Филатова, Днепр, как транзитный гуманитарный хаб, готов помогать всем, кто приехал из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но он «честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться».

Фото — Facebook

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