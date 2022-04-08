Добкін став дияконом УПЦ МП: неочікувано (ФОТО)

Бывший нардеп-регионал, эксмэр Харькова Михаил Добкин, окончил духовную семинарию и стал дьяконом

Вот такие неожиданные повороты бывают в жизни.

7 апреля в Благовещенском соборе Харькова состоялся христианский обряд – хиротония – во время которого Добкина посвятили в священнослужители. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской епархии УПЦ МП. Хиротонию Добкина исполнял митрополит УПЦ МП онуфрий.

В соцсетях сразу появились первые мемы на эту тему. Можно хорошо посмеяться.

Кто такой Михаил Добкин?

Михаил Добкин – пророссийский политик из Харькова, бывший член Партии регионов и ОПЗЖ. Во время Евромайдана поддерживал Беркут и носил георгиевскую ленту. В 2019 году баллотировался в президенты Украины, предлагал возобновление «добрососедских» отношений с рф. Популярность Добкину принесла видеозапись за 2007 год, на которой он вместе с покойным Геннадием Кернесом (Допа) записывает агитационный политический ролик. Если ты его еще не смотрел, то это мастхев для хорошего настроения 🙂

Фото — прес-служба Харківської єпархії УПЦ МП

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