ДобріІсторії. Як бізнес-леді стала бойовим офіцером

Дівчина розказала, як полишила власну справу та пішла боронити Україну

До війни 31-річна Євгенія Емеральд успішно вела три бізнеси, а зараз вона військова з позивним Жанна д’Арк. Для рубрики #ДобріІсторії на сайті Нового каналу дівчина розповіла про підготовку до війни та як боронить нашу державу.

– 12 років я займаюся підприємницькою діяльністю, – каже Євгенія. – Маю ювелірне підприємство, бізнес-клуб та відпочинковий будинок. Зараз виробництва прикрас нема, телеграм-група клубу стала волонтерською, а будинок служив укриттям для 30-ти людей. Зізнаюся, до війни готувалася, хоч усі з мене сміялися. Мене ніхто не попереджав, просто відчула, що маю придбати товари першої необхідності. 23 лютого я закупила продукти для 30-ти людей з розрахунком на півроку. О 3:30 приїхала додому, а о 5:00 дізналася, що почалась війна.

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Дівчина не гаяла жодної секунди. Відразу почала обдзвонювати друзів та евакуювати їх до відпочинкового будиночка.

– Виїхала з Осокорків і побачила суцільний хаос, – згадує Євгенія. – Багато людей бігли з валізами. У мене ж не було паніки, я максимально мобілізувалася. Від 24 лютого не спала три доби. Сиділа зі зброєю біля будинку та всіх охороняла.

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Через кілька днів Євгенія вступила у ТРО, потім у ССО України.

– Десять років тому я навчалася на військовій кафедрі та отримала офіцерське звання, – каже дівчина. – Ще тоді зрозуміла: як буде війна – до неї готова. До речі, мій батько був мисливцем. Завжди мене брав на полювання. Можна вважати, що з дитинства поглинала знання з захисту. І коли мене запитували, ким хочу бути, коли виросту, відповідала – снайпером. Батько з заробітків привозив мені не ляльки, а автомати та військову форму. У дорослому віці почала колекціонувати зброю. Наразі маю п’ять одиниць нарізної та чотири гладкоствольної. І завжди є запас патронів.

Цілий місяць Євгенія перебувала в гарячих точках. У районі житомирської траси та за 15 кілометрів від білоруського кордону. Вона єдина дівчина в роті, батальйоні та полку. Зараз у складі елітного підрозділу «Сафарі» готується їхати на схід.

– Люблю свою країну і маю за честь та гордість її боронити, – каже Євгенія. – Нещодавно командир полку запитав, чи знаю ще таких дівчат як я, з яйцями. Бо він хоче, щоб у кожному батальйоні були такі сміливиці. Щоб чоловіки, які збираються дати задню, бачили жінку і йшли за нею в бій.

До речі, у 2014-му Євгенію не взяли на війну, адже її доньці було лише два роки. Тепер дівчина жартує, що свого моменту таки дочекалася!