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Украинская певица номинирована на Berlin Music Video Awards

Украинская певица номинирована на Berlin Music Video Awards

ULIANA ROYCE с клипом «Мои правила» номинирована в категории BEST ART DIRECTOR на Berlin Music Video Awards

Berlin Music Video Awards (BMVA) – это фестиваль и сетевое мероприятие для режиссеров, художников, музыкантов и поклонников музыкального видео, которое ежегодно проводится в Берлине (Германия). Четырехдневное мероприятие состоит из музыкальных видеомарафонов, живых выступлений, диджейских сетов, разнообразных мастер-классов и моды. BMVA подчеркивает, что любой может принять участие – качество, оригинальность и разнообразие будут вознаграждены.

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Клип ULIANA ROYCE «Мои правила» набрал на YouTube более 8 млн просмотров.

ULIANA ROYCE с клипом «Мои правила» номинирована в категории BEST ART DIRECTOR. Интересно, что в этой номинации также представлен популярный бельгиский певец Stromae, которого вы точно знаете по треку Alors on dance.

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