Оля Цибульская и Иван Дорн стали жертвами российских пропагандистов

Певица рассказала о новой схеме, которую российские СМИ используют, чтобы ударить по репутации украинских звезд

В Украине идет война не только с российскими войсками, но и на информационном фронте. Чтобы ослабить моральный дух украинцев, пропагандисты фабрикуют скандалы вокруг звезд, активно выступающих против российской агрессии. Так, недавно они начали распространять информацию, что певица Оля Цибульская якобы согласилась выступать в россии.

— Несколько дней назад моему концертному агенту пришел запрос на коммерческое выступление в Израиле для украинцев в конце мая. Сегодня вся переписка была удалена, аккаунт заблокирован, а скрины отфотошоплены. Теперь в сети и российских СМИ гуляет информация о том, что я якобы согласилась выступать для россиян за 5 тысяч долларов. Да я лучше под землю провалюсь! – рассказала Оля Цибульская. — Идентичная история была у Вани Дорна. Эти с*ки думают, что могут разрушить украинский шоу-бизнес своей жалкой пропагандой. ⠀

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Отфотошопленные скрины ложатся в основу фейковых новостей в российских СМИ, в которых рассказывается, что украинские звезды будут выступать в россии. Цибульская подчеркнула, что с 2014 года не выступала в рф и не ездила туда на корпоративы. Ее треков нет на российских платформах и радио, наконец, все ее песни — на украинском языке. ⠀

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Пост в Instagram, в котором певица объяснила ситуацию, удалили после жалоб российских ботов. Не исключено, что впоследствии соцсеть удалит и аккаунт Оли. Будьте внимательны, всегда проверяйте информацию и не доверяйте недостоверным источникам!

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