Украинский певец Макс Барских, который несколько дней назад сообщил, что начинает военное обучение, поделился новыми подробностями.
Певец выложил в соцсеть Instagram снимок, на котором он стоит рядом с двумя военными, а в руках Макс держит автомат.
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«Сегодня был на полигоне, ознакомился с оружием», — подписал снимок артист.
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Сразу вспоминается, как в предыдущем обращении к подписчикам Макс признался, что давно не держал в руках ничего кроме микрофона.
Кстати, один из военных на фото с Максом – Ярослав Веревкин, также музыкант, участник украинской легендарной хип-хоп группы ТНМК
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