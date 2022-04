Жертвы в Бородянке Киевской области: какая ситуация после освобождения от оккупантов

Больше месяца поселок городского типа Бородянка (Киевская область), в котором проживало около 13 тыс. жителей, был в оккупации российских войск. 2 апреля под натиском украинских войск российские захватчики покинули Бородянку, оставив после себя боль, разрушения и смерть.

«Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить», — сообщила 4 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова.

На фото ниже – разрушенный дом в Бородянке. Автор снимка — фотограф Макс Левин, погибший в конце марта в Киевской области.

6 апреля Алексей Кулеба поделился в своем ТГ-канале ужасающими кадрами из Бородянки.

«После Бучи, Ирпеня, Гостомеля мы думали, что готовы ко всему. Но Бородянка…. Это самое ужасное, что приходилось видеть».

3 апреля Олимпийский чемпион, депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк поделился на своей странице в Facebook ужасными фото из Бородянки.

На одном из фото Жан держит на фоне разрушенного, обгоревшего дома снимок, от которого разрывает душу.

«Бородянка сегодня… Эту фотографию нашел среди завалов возле здания. На фото – счастливая семья этого дома, до прихода «освободителей»…»

Елена Галушка, эксперт Центра противодействия коррупции поделилась в Twitter видео из разрушенной Бородянки:

Prosecutor General Iryna Venediktova says despite the horrifying pictures from #BuchaMassacre, the situation in #Borodyanka, another city in Kyiv region, is worse. This video as of a few days ago shows to which extent the town is ruined #BorodiankaMassacre https://t.co/ws0rErJEuq

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) April 4, 2022