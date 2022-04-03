Как спастись, если началась химическая атака? Что делать, как себя вести, что предпринять при начале химической атаки? Обо всем этом – в материале
С начала полномасштабного наступления россии на Украину страна-оккупант пытается уничтожить города бомбами и ракетами, запугать мирных жителей танками и оружием. Не исключено, что враг решится применить химическое оружие или спровоцировать аварию на химпредприятии. В Министерстве здравоохранения рассказали, что такое химическая атака, и как следует действовать в случае ее наступления.
Химическая атака – это нападение с использованием боеприпасов, содержащих токсины или химические вещества, способные атаковать организм человека. Среди таких веществ – хлор, аммиак, фосген, фосфин, хлорид водорода, оксиды азота.
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Химическая атака: что делать
Есть несколько общих правил, которые нужно соблюдать во время химической атаки или аварии на химпредприятии. А именно:
- плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
- заклейте щели в окнах бумагой или скотчем;
- включите телевизор или радио, чтобы получить дополнительные инструкции;
- предупредите близких об опасности и возможной эвакуации;
- выключите бытовые приборы и газ.
Что делать в случае отравления хлором
- Немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух, плотно укройте и дайте подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут.
- Не разрешайте ему передвигаться самостоятельно.
- Транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа.
- При необходимости сделайте искусственное дыхание способом «рот в рот».
Важно: основное средство борьбы с хлором – вода.
Что делать в случае отравления аммиаком
- Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
- Транспортировать его необходимо в положении лежа.
- Обеспечьте пострадавшему тепло и покой, дайте увлажненный кислород.
- По возможности смойте осевшие загрязнения с тела, смените одежду.
Что делать в случае отравления фосгеном
- Как можно скорее вынесите пострадавшего на свежий воздух.
- При необходимости дайте кислород, промойте глаза теплой водой.
- За человеком, попавшим под действие фосгена, следует наблюдать 48 часов, ведь в течение этого времени может развиться отек легких.
Что делать в случае отравления фосфином
- Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
- Смойте с пострадавшего возможные загрязнения и смените одежду.
- При необходимости дайте кислород, активированный уголь из расчета 1 г на килограмм веса пострадавшего.
Что делать при отравлении хлоридом водорода
- Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
- Смывайте с пострадавшего возможные загрязнения не менее трех минут и смените одежду.
- При необходимости промывайте глаза простой водой или солевым раствором в течение 15 минут.
- Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.
Что делать при отравлении оксидами азота
- Помогите пострадавшему выйти на свежий воздух.
- Смывайте с него возможные загрязнения не менее 15 минут и поменяйте одежду.
- Промывайте глаза пострадавшего не менее 15 минут.
- Дайте ему выпить как можно больше воды.
Химическая атака: что делать во время эвакуации
Если из-за химической атаки или аварии нужно эвакуироваться, не забудьте взять с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи, а также используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой, или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
- Помещение покидайте, используя лестницу. На улице не бегите, не прикасайтесь ни к каким предметам, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего.
- При аварии с выбросом хлора пытайтесь передвигаться по возвышениям, при выбросе аммиака — по низинам.
- Как можно быстрее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.