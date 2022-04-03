Как спастись, если началась химическая атака? Что делать, как себя вести, что предпринять при начале химической атаки? Обо всем этом – в материале

С начала полномасштабного наступления россии на Украину страна-оккупант пытается уничтожить города бомбами и ракетами, запугать мирных жителей танками и оружием. Не исключено, что враг решится применить химическое оружие или спровоцировать аварию на химпредприятии. В Министерстве здравоохранения рассказали, что такое химическая атака, и как следует действовать в случае ее наступления.

Химическая атака – это нападение с использованием боеприпасов, содержащих токсины или химические вещества, способные атаковать организм человека. Среди таких веществ – хлор, аммиак, фосген, фосфин, хлорид водорода, оксиды азота.

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Химическая атака: что делать

Есть несколько общих правил, которые нужно соблюдать во время химической атаки или аварии на химпредприятии. А именно:

плотно закройте окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклейте щели в окнах бумагой или скотчем;

включите телевизор или радио, чтобы получить дополнительные инструкции;

предупредите близких об опасности и возможной эвакуации;

выключите бытовые приборы и газ.

Что делать в случае отравления хлором

Немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух, плотно укройте и дайте подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут. Не разрешайте ему передвигаться самостоятельно. Транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа. При необходимости сделайте искусственное дыхание способом «рот в рот».

Важно: основное средство борьбы с хлором – вода.

Что делать в случае отравления аммиаком

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух. Транспортировать его необходимо в положении лежа. Обеспечьте пострадавшему тепло и покой, дайте увлажненный кислород. По возможности смойте осевшие загрязнения с тела, смените одежду.

Что делать в случае отравления фосгеном

Как можно скорее вынесите пострадавшего на свежий воздух. При необходимости дайте кислород, промойте глаза теплой водой. За человеком, попавшим под действие фосгена, следует наблюдать 48 часов, ведь в течение этого времени может развиться отек легких.

Что делать в случае отравления фосфином

Вынесите пострадавшего на свежий воздух. Смойте с пострадавшего возможные загрязнения и смените одежду. При необходимости дайте кислород, активированный уголь из расчета 1 г на килограмм веса пострадавшего.

Что делать при отравлении хлоридом водорода

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух. Смывайте с пострадавшего возможные загрязнения не менее трех минут и смените одежду. При необходимости промывайте глаза простой водой или солевым раствором в течение 15 минут. Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.

Что делать при отравлении оксидами азота

Помогите пострадавшему выйти на свежий воздух. Смывайте с него возможные загрязнения не менее 15 минут и поменяйте одежду. Промывайте глаза пострадавшего не менее 15 минут. Дайте ему выпить как можно больше воды.

Химическая атака: что делать во время эвакуации

Если из-за химической атаки или аварии нужно эвакуироваться, не забудьте взять с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи, а также используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой, или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).