5 апреля Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН

«В Буче нет ни одного преступления, которое бы они ни совершили. Они убивали целые семьи – взрослых и детей, и пытались сжечь их тела.

Людей убивали на улицах, в своих домах, давили танками в гражданских авто, женщин насиловали и убивали на глазах их детей. Вырезали языки только за то, что не cлышали от них того, что хотели услышать.

Чем это отличается от того, что делали террористы?

Агрессор проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия. Разжигает войны сознательно и веще их так, чтобы убить как можно юильшими мирных людей. Чтобы разрушить мирные города. И оставить после себя развалины и массовые захоронения.

Где мир, ради которого создавалась Организация Объединенных Наций?

Это очевидно, что ключевой институт мира, который должен осуществлять принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать.

Мир увидел, что русские военные сделали в Буче, но миру только предстоит еще увидеть, что они сделали в других городах и регионах страны.

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Цель ООН – поддерживать мир, чтобы не допускать нарушения. Но сейчас устав ООН нарушается былально с первой статьи! А если да, то какой смысл других статей? На территории моего государства сейчас совершаются самые страшные военные преступления со времен Второй мировой войны.

Российские войска сознательно уничтожают в пепел украинские города артиллерийскими, авиационными ударами.

Массовые убийства в Буче — это лишь один из многих, к сожалению, примеров того, что делают оккупанты на нашей земле в течение уже 41 дня. Харьков, Ахтырка, Бородянка и еще десятки украинских городов и пгт, каждый из которых, как Буча.

Вы знаете, что скажет рф на такие действия. После того, как они сбили Боинг над Донбассом или после войны в Сирии, они ссылаются на разные версии, они будут говорить, что тела убитых подбросили, а все видео — постановочные.

Российское руководство чувствует себя колонизаторами! Они похитили уже тысячи детей и продолжают это делать, они намерены превратить украинцев в молчаливых рабов, они откровенно, открыто грабят наши города, села, это мародерство высшего масштаба!

Мы не должны позволить, чтобы это осталось безнаказанным.

Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совете Безопасности ООн в право смерти, которое подрывает всю подрывающую всю архитектуру глобальной безопасности.

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Если ситуация продолжится, то каждое государство сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечивать свою безопасность, ООН можно будет просто закрыть.

Дамы и Господа, вы готовы закрыть ООН?

Если нет, нужно действовать прямо сейчас! Нужно провести реформу, чтобы право на Вето не было правом на смерть.

Мир смотрел и не хотел видеть ни оккупацию Крыма, ни войну в Грузии, ни раньше отчуждения из Молдовы целого Приднестровского региона и на то, как Россия готовила почву для новых конфликтов.

Все, кто отдал преступные приказы и кто их исполнял, должны оказаться перед трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому процессу.

Сейчас главное трансформировать систему ООН. Я предлагаю созвать глобальную конференцию в мирном Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как утверждать верховенство международного права.

Мы должны передать следующим поколениям действенную ООН.

Доминирующей должна стать сила мира.

Сейчас мы требуем от вас решений.

Но если вы не знаете, как принять решение, у вас два пути. Или отстранить россию как источник войны от блокирования россией же решений, связанных с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы наступил мир.

Или, если ваш действующий безальтернативный формат и выхода нет. Второй вариант – самороспуск. Я уверен, что вы можете обойтись без третьего варианта.

Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир».

Обращение Владимира Зеленского в Собезе ООН: