Выступление Зеленского на премии Грэмми 2022: смотреть видео онлайн

4 апреля в Лас-Вегасе прошла 64-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми». Во время торжественного мероприятия с видеообращением выступил президент Украины Володимир Зеленский. Он обратился к участникам и зрителям церемонии вручения музыкальной награды «Грэмми» с призывом поддержать Украину в войне против России «любым возможным способом».

«Что сильнейший контрастом к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы поведать нашу историю. Поддержите нас как только можете. Любым способом, только не молчанием… Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в больницах, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана», – сказал президент Украины.

Володимир Зеленский также призвал всех, кто слышит: «Говорите правду о войне. В своих соцсетях. На телевидении. Поддержите нас, чем можете. Любым способом. Но не молчите. И тогда наступит мир. Все наши города рушит война. Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живы. И свободны. Свободны, как вы на сцене Грэмми».

Полное видео обращения Володимира Зеленского на Грэмми-2022 смотрите ниже.

После обращения президента Украины состоялось выступление Джона Ледженда, к которому присоединились украинские артистки – Мика Ньютон, Люба Якимчук и Сюзанна Иглидан.

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