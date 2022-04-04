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Дважды бежал от войны: история режиссера-постановщика «Ревизоров на пороге»

История режиссера-постановщика Ревизоров на пороге

Евгений Ровенский рассказал, как его «освобождение» рашистами изменило отношение к Украине

Уже во второй раз часть украинцев вынуждена бросить всю свою жизнь и бежать из дома в неизвестность. Люди с детьми, старенькими родными и домашними животными отправляются в дорогу под обстрелами, чтобы сберечь самое ценное – жизнь. Режиссер-постановщик реалити «Ревизоры на пороге», которое снимает Star Media для Нового канала, Евгений Ровенский рассказал, как вынужденно покинул родной дом в 2014 году и 24 февраля 2022 года.

– Родился и вырос в городе Горловка, в Донецкой области, – рассказывает парень. – К сожалению, детские годы бессознательно провел в российском мире. Смотрел тамошние каналы и слушал российских исполнителей. Уроки русского языка у нас были четыре раза в неделю, а украинского – лишь один. Только когда в 2004 году поступил в киевский вуз, узнал, что существует «Територія А». Понял, что я украинец, у меня есть род и стихи Шевченко. Начал прекрасно жить.

В 2014 году российские оккупанты захватили Донецкую и Луганскую области.

История режиссера-постановщика Ревизоров на пороге

– Нас пришли «освобождать» из родного дома, – вспоминает Евгений. – Родителям пришлось бросить дом, все хозяйство, 30 коров и пасеку. Они с одним чемоданом приехали в Киев. Тогда думали, что на время.

К сожалению, не случилось, как планировалось. Семье Евгения пришлось начать жить заново на новом месте.

– У меня появилась семья, – говорит парень. – Заработали на дом и машину. В Киеве – любимая работа и друзья. Мы путешествовали и наслаждались жизнью. 24 февраля нас снова пришли «освобождать». Такими действиями россия сделала меня еще большим патриотом своей страны. Мои дети и внуки будут знать о героических поступках наших побратимов, которые сейчас нас защищают.

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В первые дни вторжения российских оккупантов на территорию Украины семья Евгения была вынуждена покинуть дом.

– Я никогда не держал оружие в руках, но понимал, что могу быть полезен в тылу, – рассказывает парень. – Пошел к волонтерам и спросил, что делать. Мне поручили разгружать фуру. Сортировал гуманитарную помощь и отправлял в Чернигов, Харьков, Николаев.

Но Евгения каждый день тянуло домой, в Киев. Он з друзьями загрузил машину медикаментами от Красного Креста и отправился в столицу.

– Ищу возможности, как могу помогать в Киеве, – говорит парень.

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