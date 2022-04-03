Одесса подверглась обстрелу оккупантов с воздуха: взрывы и что об этом известно

В ночь на 3 апреля 2022 в Одессе были слышны взрывы.

В сети уже повилось видео, на котором видно, как черные клубы дыма накрыли город.

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Все соответствующие системы и службы работают над устранением последствий.

По предварительным данным, жертв нет.

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Также извсетно, что отсутствутет электроснабжения в Суворовском районе Одессы. ДТЭК «Одесские электросети» комментируют, что это связано с аварийным повреждением на линии, и электроснабженрие будет восстановлено около 12:00 3 марта.

Утром 3 марта мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал в спецефире «Суспільного» что на данный момент происходит в Одессе:

«К счастью раненых людей нет, повреждены дома – выбиты стекла, разрушены кровли крыш от обломков. Коммунальные службы уже на месте. Мы будем оказывать всю необходимую помощь тем, у кого повреждено жилье. Ситуация контролируется в настоящее время. Хочу попросить граждан сохранять спокойствие».

14:30

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что удары по Одесской области были нанесены находящимися в Черном море российскими кораблями.

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