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ЗСУ освободили Иванков Киевской области от оккупантов

ЗСУ освободили Иванков Киевской области от оккупантов

Сегодня, 1 апреля 2022 года, официально стало известно, что Иванков Вышгородского района Киевской области уволен ВСУ! Радостной новостью поделился депутат Иванковского районного совета Олег Береговой в своем telegram-канале.

«Иванков уже наш», – кратко описал ситуацию депутат Иванковщины.

Позже он опубликовал фото из центральной площади Иванкова, где жители радостно встречают ВСУ.

В настоящее время Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Иванков в Киевской области. Сообщается, что вскоре в районе будет восстановлена ​​связь.

Напомним, что Иванков в Киевской области был оккупирован российскими войсками с 25 февраля, а с 5 марта городок и ближние села остались без интернета и мобильной связи.

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