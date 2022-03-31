ЮНИСЕФ помощь в Украине — как получить выплаты

ЮНИСЕФ и Министерство социальной политики начали программу денежной помощи для семей с детьми, пострадавшими из-за войны войны. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Кто может рассчитывать на денежную помощь ЮНИСЕФ?

Материальную поддержку от ЮНИСЕФ могут получить украинские семьи с тремя и более детьми до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенок не достиг 2-х лет на момент подачи заявки и семьи, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

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Как получить денежную помощь от ЮНИСЕФ?

Прежде всего нужно зарегистрироваться на сайте register.unicef.org. Подать заявку на денежную помощь могут родители, приемные родители или родители-воспитатели

«Заявку будут рассматривать специалисты ЮНИСЕФ и его партнеры. Вам сообщат о решении, отправив СМС на номер, который вы укажете при подаче заявки», — добавил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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На какую сумму можно рассчитывать ЮНИСЕФ?

Сумма денежной помощи для украинских семей от ЮНИСЕФ в месяц составляет 2200 гривен на каждого члена семьи, но не более 5 человек. При этом выплата пособия за 3 месяца производится единовременно. Выплата поступит на указанный банковский счет или дебетовую карту в течение 4 недель с момента подачи заявки.