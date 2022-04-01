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136 пар детских носочков развесили перед российским посольством в Берлине

136 пар детских носочков развесили перед российским посольством в Берлине

Именно столько украинских детей по официальным подсчетам было убито россиянами за месяц войны в Украине.

Вторую неделю подряд в больших городах Европы и Америки проходят Марши Матерей. Женщины, вынужденные бежать от войны, снова вышли рассказать о страданиях и смерти украинских детей, военных преступлениях россии и в очередной раз умоляли закрыть небо над Украиной.

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В Берлине акция прошла перед стенами российского посольства, где украинские женщины организовали перформанс в память о детях, погибших во время российской агрессии в Украине. Лента со 136 развешенными на ней детскими носками символизировала 136 детских жизней, оборвавшихся всего за один месяц войны. Женщины пели колыбельные и заунывные украинские песни и делились своими историями. После перфоманса матери прошли маршем в Бранденбургские ворота, где присоединились к общей демонстрации, организованной «Вече».

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На этой неделе Марши Матерей также прошли в Нью-Йорке, Атланте, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Будапеште, Никосии и Сульцмате.

136 пар детских носочков развесили перед российским посольством в Берлине

В Будапеште на берегу Дуная организаторы Марша выложили 300 пар ношеной обуви в память о не менее 300 погибших от авиаудара России по Драматическому театру в Мариуполе.

“Несмотря на очень сложную политическую ситуацию в Венгрии, я хочу напомнить, что политики и их приоритеты не связаны с человечностью и они всегда делают то, что выгоднее. Во всех странах, – делится Даша Малахова – организатор Марша Матерей. – Многие страны поддерживают Украину и очень красиво. Будапешт не ухаживает, руководство страны откровенно поддерживают давнего и выгодного друга-маньяка, но… Венгерские люди и страна много помогают украинцам. Здесь живут люди с большими сердцами, мои дети говорят на венгерском и мне не безразлично, что происходит в этой стране!”

136 пар детских носочков развесили перед российским посольством в Берлине

В Атланте в рамках Марша Матерей было зажжено 136 свечей – по количеству убитых детей, выложенных на асфальте в слово KIDS, напоминая о надписи ДЕТИ у Мариупольского театра. Матери держали в руках распечатанные фотографии убитых детей с описанием каждой истории смерти. Все погибшие в Украине были отмечены минутой молчания.

136 пар детских носочков развесили перед российским посольством в Берлине

Марш Матерей в Нью-Йорке на этой неделе собрал вдвое больше людей. Украинки с куклами в окровавленных простынях на руках и плакатами с лозунгами CLOSE THE SKY прошли от офиса UNICEF до Times Square.

136 пар детских носочков развесили перед российским посольством в Берлине

В Мюнхене на Königsplatz Марш собрал многие украинские и немецкие женщины, которые были исполнены не только болью, переживаниями и слезами скорби – они имели мужество и силу заявить миру обо всем, что на самом деле пришлось пройти каждой. Со сцены звучали слова поддержки и соболезнования украинскому народу, лозунги о введении дополнительных санкций в россиях и призывы к миру. На мероприятии присутствовали представители правительства Германии, консул Украины в Германии, а также представители других государств, которые поддерживают Украину и помогают ей в этом военном противостоянии.

136 пар детских носочков развесили перед российским посольством в Берлине

Марш Матерей стал частью большого митинга в столице Кипра Никосия под посольством РФ. Митинг был организован совместно киприотами и украинцами против войны и убийства гражданского населения, в том числе детей. На нем собралось около 300 человек разных национальностей. Выступали представители Украинской диаспоры на Кипре, переселенцы, киприоты-организаторы и несколько депутатов Кипрского парламента. Они выступили с речью в поддержку Украины, полностью осудили войну россии против Украины, выразили сожаление по Мариуполю, за детьми, за невинными жертвами.

136 пар детских носочков развесили перед российским посольством в Берлине

На следующей неделе Марш Матерей пройдет 2 апреля за день до выборов в Будапеште. Начало в 11.00 возле офиса UNICEF.

Сайт Марша матерей

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