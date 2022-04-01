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Верещук предложила вручить русским военных рывшим окопы в Рыжем лесу, премию Дарвина

Верещук предложила вручить русским военных, рывшим окопы в Рыжем лесу, премию Дарвина

Вице-премьер-министр Ирина Верещук предложила выдвинуть российских оккупантов на премию Дарвина. Об этом глава Министерства реинтеграции сообщила в своем Facebook.

Речь идет о российских военных, которые окопались в лесах возле Чернобыльской АЭС, в частности, о Рыжем лесе.
«Премия Дарвина – это виртуальная ежегодная премия, которую присуждают лицам, самым бессмысленным погибшим или потерявшим способность иметь детей, и, таким образом, лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества (кто не знает, посмотрите в Википедии). Номинанты должны обеспечить свою глупую смерть самостоятельно и оригинально. Так вот. Считаю, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают быть номинированы на Премию Дарвина в этом году. Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах. Это тот случай, когда враг внушает ужас через опилки у него в голове», — проявила немного черного юмора госпожа Верещук.

Напомним, 29 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские войска подняли радиоактивную пыль Рыжого леса в Чернобыльской зоне отчуждения. Они были без средств защиты, что может иметь роковые последствия для здоровья. Позже в СМИ стали появляться сообщения о том, что решисты окопались в Рыжем лесу возле Чернобыля, на земле которого высок уровень радиации. 31 марта подразделения российских оккупантов выехали с территории ЧАЭС, забрав с собой охранявших объект пленных служащих Национальной гвардии Украины.

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