Новый канал>Новости

Сайт с длительностью сирен в Украине по областям: сколько времени украинцы сидят в убежищах

Сайт с длительностью сирен в Украине по областям: сколько времени украинцы сидят в убежищах

Украинцы создали сайт, который показывает, сколько времени продолжаются сирены в городах и регионах Украины. Сайт называется Sirens.Today.

«Россия постоянно атакует города Украины с воздуха. Людям приходится прятаться в подвалах, иногда часами подряд. Сирены воздушного налета предупреждают украинцев оставаться в укрытиях из-за возможной атаки. Мы собираем данные в режиме реального времени, чтобы сделать видимыми масштабы страданий», – написано на первой странице ресурса.

«‎Воздушная тревога»: где скачать приложение и как им пользоваться

Как обезопасить себя в Киеве: сирены, карта укрытий и работа транспорта

На сайте можно найти информацию об активных сиренах в Украине, количестве сирен по регионам и их общей продолжительности в сутки, количестве людей, которые прячутся от сирен, общем количестве сирен, которые прозвучали за все время войны в Украине, и сколько время в процентах украинцы проводят , прячась через возможную атаку. Каждый день все показатели растут.

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь