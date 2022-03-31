Сайт с длительностью сирен в Украине по областям: сколько времени украинцы сидят в убежищах

Украинцы создали сайт, который показывает, сколько времени продолжаются сирены в городах и регионах Украины. Сайт называется Sirens.Today.

«Россия постоянно атакует города Украины с воздуха. Людям приходится прятаться в подвалах, иногда часами подряд. Сирены воздушного налета предупреждают украинцев оставаться в укрытиях из-за возможной атаки. Мы собираем данные в режиме реального времени, чтобы сделать видимыми масштабы страданий», – написано на первой странице ресурса.

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На сайте можно найти информацию об активных сиренах в Украине, количестве сирен по регионам и их общей продолжительности в сутки, количестве людей, которые прячутся от сирен, общем количестве сирен, которые прозвучали за все время войны в Украине, и сколько время в процентах украинцы проводят , прячась через возможную атаку. Каждый день все показатели растут.