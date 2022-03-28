Рустем Умеров опроверг фейк о том, что его отравили

В Киеве отравили нардепа Рустема Умерова, входящего в украинскую делегацию на переговорах с РФ
Он выжил, говорят, кроме него есть и другие пострадавшие. Об этом сообщил ряд СМИ. Но оказалось, что новость является фейком. Об этом рассказал сам народный депутат в своем Facebook.
— Со мной все хорошо! Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации, – написал Умеров.
Также он добавил цитату из известного фильма – «Не читайте до обеда советских газет».
Фото Facebook
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