Выступление Байдена в Польше с речью о войне в Украине

26 марта Президент Америки Джо Байден выступил с речью, посвященной войне в Украине, во время визита в Польшу
Ключевые тезисы речи Байдена в Польше:
- Эта война не будет выиграна через несколько дней или месяцев. Нам нужно подготовиться к продолжительной борьбе.
- Украина на передовой борьбы за демократические принципы, борется мужественно и храбро за свободу, верховенство права, свободу слова, право на вероисповедание, ассоциацию, свободу печати.
- кремль представляет расширение НАТО как имперскую экспансию, не соответствующую действительности.
- русская экономика перед этим нападением была одиннадцатой в мире. Скоро она даже не будет в топ-20 экономик мира, российская экономика упадет на 50% в этом году
- Сегодня в Харькове, в Киеве идет борьба. Такая борьба была в Венгрии в 56-м году, в Польше позже, в Чехословакии. Тогда танками пробовали растоптать свободу. Но в 89 году люди смогли преодолеть советский режим. Борьба за демократию не завершилась Холодной войной. Автократы по всему миру постоянно пытаются преодолеть верховенство права. Россия подавила демократию у себя и пытается подавить ее в других странах.
- путин говорит, что пытается денацифицировать Украину – это циничная ложь. Он хочет свергнуть президента Зеленского, демократически избранного, являющегося евреем — представителем народа, боровшегося с нацизмом.
- Правда есть сила. Так говорил Авраам Линкольн. Поэтому мы должны поддерживать демократию, чтобы остановить автократию.
- Мы не пытались преодолеть россию. Мы пытались решить вопрос демократическим путем. Но путин и россия не заинтересованы в каких-либо переговорах, пытаются атаковать всех. Мы не заинтересованы в войне, я гарантирую вам.
- Худший из человеческих импульсов – использовать власть как инструмент для того чтобы поменять власть в мире.
- Западный мир объединился в санкциях, чтобы отрезать экономику России. Они отрезаны от всего. Члены семей около 400-х олигархов россии находятся под санкциями и разделят эту боль с российскими властями. Рубль превратился в пепел
Взрыв во Львове 26 марта: по Львову нанесен ракетный удар
Фото: Getty Images