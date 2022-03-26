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Славутич сейчас: вторжение оккупантов, похищение мэра, его возвращение и условия россиян

В город-спутник ЧАЭС Славутич вторглись окупанты: похители мэра, потом отпустили — что происходит сейчас

25 марта в город-спутник ЧАЭС Славутич вторглись российские оккупанты: захватили городскую больницу, похитили мэра Юрия Фомичева, затем отпустили — что происходит сейчас, читайте в материале

Утром 25 марта русские оккупанты вторглись в город Славутич и похитили мэра города – Юрия Фомичева. Горожане сразу вышли на мирный митинг с флагами, который российские военные пытались разогнать светошумовыми гранатами и выстрелами в воздух. Однако это не заставило местных жителей разойтись.

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В город-спутник ЧАЭС Славутич вторглись окупанты: похители мэра, потом отпустили — что происходит сейчас

Через несколько часов стало известно, что мэра города Славутич отпустили и он выступил перед жителями города. Главные тезисы его речи:

  • Юрий Фомичев подтвердил, что был в плену
  • По словам крусских оккупантов, если в Славутиче не будет военных, горожанам дадут спокойно жить. Будет восстановлена ​​возможность выезда за город.
  • Привезут гуманитарную помощь от россиян

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  • Славутич остается под украинским флагом, под украинским законодательством
  • Продолжатся переговоры о возможности дальнейшей ротации персонала ЧАЭС
  • Мэра попросили собрать автоматическое оружие у населения, но не включая ружья

«До обеда они (оккупанты) покружаться, после обеда они должны уехать из города вон! Оставят один блокпост и в городе их не будет! Мы управляем сами… Если кому-то нужно будет уезжать за пределы города, мы согласуем процедуру. Мы должны общаться с оккупантами, другого варианта у нас нет. У нас нет автоматов, пулеметов, гранатометов, танков. У нас есть руки, сердца и любовь к Украине», — отметим мэр города Славутич.

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