В город-спутник ЧАЭС Славутич вторглись окупанты: похители мэра, потом отпустили — что происходит сейчас

25 марта в город-спутник ЧАЭС Славутич вторглись российские оккупанты: захватили городскую больницу, похитили мэра Юрия Фомичева, затем отпустили — что происходит сейчас, читайте в материале

Утром 25 марта русские оккупанты вторглись в город Славутич и похитили мэра города – Юрия Фомичева. Горожане сразу вышли на мирный митинг с флагами, который российские военные пытались разогнать светошумовыми гранатами и выстрелами в воздух. Однако это не заставило местных жителей разойтись.

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Через несколько часов стало известно, что мэра города Славутич отпустили и он выступил перед жителями города. Главные тезисы его речи:

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По словам крусских оккупантов, если в Славутиче не будет военных, горожанам дадут спокойно жить. Будет восстановлена ​​возможность выезда за город.

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«До обеда они (оккупанты) покружаться, после обеда они должны уехать из города вон! Оставят один блокпост и в городе их не будет! Мы управляем сами… Если кому-то нужно будет уезжать за пределы города, мы согласуем процедуру. Мы должны общаться с оккупантами, другого варианта у нас нет. У нас нет автоматов, пулеметов, гранатометов, танков. У нас есть руки, сердца и любовь к Украине», — отметим мэр города Славутич.

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