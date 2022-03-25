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Тростянец Сумкой области освобождают от российских оккупантов

Тростянец освобождают от российских оккупантов

ВСУ освобождают от захватчиков Тростянец Сумской области. Об этом сообщил мэр города Юрий Бова. Далее в материале читай детали о том, что Тростянец Сумской области освобождают

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Как захватили Тростянец на Сумщине

Тростянец Сумской области был захвачен российскими солдатами еще 1 марта. Три колоны армии рф окружили город и полностью взяли его под контроль. Однако оккупантов в Тростянце никто не ждал, закрепиться там им не удалось. Поэтому рашисты начали регулярно обстреливать неподконтрольные части города. В следствие этого 10 марта погибло 10 жителей.

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Город Тростянец освобождают от оккупантов 

В пятницу, 25 марта, стало известно, что Тростянец Сумской области зачищают от рашистов. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава Тростянецкого городского совета Юрий Бова. По его словам, благодаря Вооруженным силам Украины российские военные бегут из города на угнанных автомобилях и скутерах.

Также известно, что украинские защитники при помощи NLAW уничтожили под Тростянцом танк армии рф Т-80. А до этого там были разбиты вражеские БМП, танки и автомобили.

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ВСУ освобождают от захватчиков Тростянец Сумской области: ФОТО

Тростянец освобождают от российских оккупантов

Тростянец освобождают от российских оккупантов

Тростянец освобождают от российских оккупантов

Тростянец освобождают от российских оккупантов

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