Вячеслав Аброськин хочет сдаться в плен российским окупантам в Мариуполе, в обмен на гуманитарный коридор для мирных жителей

Бывший заместитель председателя Нацполиции и генерал Вячеслав Аброськин предложил себя российским оккупантам в обмен на возможность вывести находящихся в осаде детей из Мариуполя.

На своей странице в Facebook он обратился к российским захватчикам с просьбой впустить его в оккупированный город для сбора детей и организации их вывоза. По его словам, ему нужно всего три дня в Мариуполе, а на последнем блокпосту во время проезда назад с детьми он сдастся в плен.

– Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время уже идет на часы. Я – генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас в Донецкой области. Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить, – отметил Аброськин.

Эксзамглавы полиции также добавил, что при его участии были убиты десятки российских захватчиков, а тысячи их пособников — задержаны.

– Я именно тот генерал, который, пожалуй, самый близкий к знаменитому полку Азов. Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизнь детей, остающихся в Мариуполе, — написал Аброськин.

Позже генерал добавил, что после его публикации ему пишут многие люди, а офицеры готовы спасать жителей Мариуполя и сдаваться в плен вместе с ним.

«Население Мариуполя доверяет мне»

В своем интервью изданию DW.com Аброськин поделился, что население Мариуполя ему доверяет именно потому, что он создал полицию Донецкой области в 2014 году, доверие к которой выросло с 0 до 70% к 2018 году.

— Когда российские войска оцепили Мариуполь и начали убивать наших граждан, расстреливать их из самолетов буквально каждый день, я стал получать из города сотни сообщений. Номер моего телефона знают многие, в свое время его публиковали на местном телевидении, и поэтому люди мне звонят, пишут сообщения, присылают фотографии – и просят их спасти. И когда я с ними разговариваю… У меня нет никаких других возможностей, кроме как отдать самого себя, чтобы вывезти оттуда детей, — поделился генерал полиции.

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Где гарантии оккупантов?

Пожертвовать собой сейчас детей и других мирных людей – дело героическое и отважное, однако, где гарантии, что оккупанты придерживаются своего слова, если согласятся на обмен? На это у Аброськина тоже есть свой ответ:

— От преступников никаких гарантий ждать не стоит. Поэтому я открыто обратился к ним. Я мог бы приехать в Мариуполь тайно, у меня была возможность сообщить их об этом негласно. Но я хотел, чтобы это предложение стало известно широкой публике — и тогда уже остальное будет на их (российском военнослужащем — Ред.) совести.

Какое отношение имеет Вячеслав Аброськин к полку «Азов»?

В своем сообщении на Facebook Аброськин написал, что он «именно тот генерал, который, пожалуй, самый близкий к знаменитому полку Азов». Задаешься вопросом, что он имел в виду? В интервью генерал полиции рассказал, что он вместе с Азовом освобождал Мариуполь еще 2014. В начале июня того года он впервые встретился с Андреем Билецким (основателем и лидером Азова) и с остальными руководителями батальона.

— В дальнейшем жизнь сложилась так, что меня назначили начальником полиции Донецкой области, а базой «Азова» стал Мариуполь, и мы постоянно общались. У меня сложились очень хорошие, близкие, доверительные отношения и с руководителями полка, и с рядовыми бойцами. Наверное, таких отношений у них нет ни с одним генералом в Украине – думаю, что они могут это подтвердить, — рассказал Аброськин.

Сам полк Азов генерал называет обычными людьми, однако с высокой мотивацией. Рассказывает, что у них очень строгая дисциплина, за все восемь лет он не видел, чтобы кто-то из них употреблял даже алкоголь, не говоря уже и о наркотических веществах.

– Почему их называли радикалами? Возможно, из-за каких-то символов, которые они использовали в начале. Некоторые из них были активными футбольными болельщиками «Динамо», ультрас, и там была своя символика, – родился Вячеслав Аброскин.

Есть ли уже какая-нибудь реакция от оккупантов?

По словам генерала, пока со стороны никакой реакции или информации не поступало.

Новый канал будет следить за развитием событий.

Фото — facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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