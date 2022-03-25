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Z и V: что означают буквы на российской технике? Как враги оправдываются за латинский алфавит

Что означают буквы V и Z на технике русских оккупантов

На одном из пропагандистских каналов решили объяснить, что обозначают буквы Z и V на российской технике и, кажется, пробили очередное дно

По словам ведущего, Z и V никакие не латинские буквы, а, внимание, старославяские (кириллица).

– «Z» – означает земля, – объясняет пропагандист.

И дальше продолжает рассказ тем, что техника с такой буквой заходит на Донбасс, ведь это, по его словам, «законная русская земля». Но это еще не вершина бреда. Далее он принялся объяснять значение второй буквы – «V». По его словам, буква называлась «ижица», которая означает – «отпороть». После ведущий начинает со злобой и радостью рассказывать, что техника с такой буквой идет на Киев, где собирается «судить» украинские власти.

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А дальше пропагандист рассказывает такое, от чего голова идет кругом:

– Это наша история, наши корни и наша историческая земля, которую сейчас мы законно себе возвращаем, пусть это знают все.

И хватает же у них наглости рассказывать такой бред на всю страну. Нашли себе оправдание, почему на их технике, латинские, западные буквы, которые вроде бы они должны ненавидеть.

Фото УНІАН

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