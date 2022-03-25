Что означают буквы V и Z на технике русских оккупантов

На одном из пропагандистских каналов решили объяснить, что обозначают буквы Z и V на российской технике и, кажется, пробили очередное дно

По словам ведущего, Z и V никакие не латинские буквы, а, внимание, старославяские (кириллица).

– «Z» – означает земля, – объясняет пропагандист.

И дальше продолжает рассказ тем, что техника с такой буквой заходит на Донбасс, ведь это, по его словам, «законная русская земля». Но это еще не вершина бреда. Далее он принялся объяснять значение второй буквы – «V». По его словам, буква называлась «ижица», которая означает – «отпороть». После ведущий начинает со злобой и радостью рассказывать, что техника с такой буквой идет на Киев, где собирается «судить» украинские власти.

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А дальше пропагандист рассказывает такое, от чего голова идет кругом:

– Это наша история, наши корни и наша историческая земля, которую сейчас мы законно себе возвращаем, пусть это знают все.

И хватает же у них наглости рассказывать такой бред на всю страну. Нашли себе оправдание, почему на их технике, латинские, западные буквы, которые вроде бы они должны ненавидеть.

Все мы задавались вопросом, почему эти придурки лепят себе Z и V, что они означают? Мы, конечно, с вами не надеялись услышать никакого толкового объяснения, но, кажется, расияне снова пробили дно. Вроде уже некуда пробивать, но они усиленно стараются каждый раз. pic.twitter.com/BRlXmP594S — Аслан (@antiputler_news) March 25, 2022

Фото УНІАН

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