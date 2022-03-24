Чернобаевка: в чем феномен, и почему оккупанты туда возвращаются

Рисунок Олександра Грехова

Уже несколько дней поселок Чернобаевка в Херсонском районе на слуху у всего мира! Его уже называют украинским «бермудским треугольником» — местом, где бесследно пропадают русские оккупанты. Так в чем же секрет села Чернобаевка с населением чуть больше 9 тысяч жилетей?

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24 марта 2022 года в десятый (!) раз украинские военные в результате авиаударов уничтожили военную технику и личный состав противника в селе Чернобаевка. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на официальной странице в Facebook: «В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост — убегают!… Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза».

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Почему оккупанты снова и снова становятся на свои же грабли (и пусть продолжают в том же духе!), в эфире информационного марафона объяснил Алексей Арестович: «Річ у тім, що вони накопичили величезне угруповання з окупованого Криму. А перекинути на правий берег до Миколаєва чи Одеси можна лише через 2 мости: Антонівський та Новокаховський. Тобто їх величезна кількість, а пересуватися можуть капілярним шляхом. Як би не ховались у відкритому степу, ми їх все одно знаходимо».

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Помимо этого оккупанты пытаются использовать аэродроме в Чернобаевке как командный пункт и точку сбора самолетов и вертолетов, и именно это является отчасти причиной их упорных попыток самоубиться в Чернобаевке:

«А вертоліт тільки в кіно може сідати, де хочеш, і летіти, де хочеш. Насправді йому треба аеродромне забезпечення і багато іншого, тому вони мусять обирати аеродром. Там склався вузол і по ньому прилітає й прилітає, і ще буде прилітати», — отметил Арестович.

Легенда про козака Чернобая

Но мало кто знает, что существует давняя легенла «про козака Чернобая» (источник vechirniy.kyiv.ua).

Эта история конца ХVII века, когда на берегу среднего течения Днепра была основана казацкая паланка (поселение), защищавшая соседние села от грабительских походов турок и татар, которых украинцы называли бусурманами. Славного рыцаря Черноброва хорошо знали и боялись татарские мурзы и турецкие паши. Они его называли Черным баем, то есть обладателем и избегали встречи с ним. Ближайшие друзья атамана поп Гусь и сотник Степан его назвали Чернобаем. За одно лето козаки построили три каменных крепости и назвали их Чернобаевская, Гусаковская и Степановская. Где-то посреди этого большого треугольника была позже построена козацкая церковь Пресвятой Покровы и заложено кладбище. Козацкая стража была расставлена ​​по безграничным степям, а отряды Чернобая, Гусака и Степана все время рыскали по перекресткам дорог и тропинок и истребляли рвавшиеся в Украину бусурманские стаи. Поэтому через некоторое время нападавшие стали просто обходить место, что несло им смерть.

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Хронология событий в Чернобаевке 2022:

Впервые российских оккупантов на аэродроме Чернобаевка «накрыли» 27 февраля. Тогда ВСУ применили «Байракторы».

В ночь на 7 марта ударила по скоплению вертолетов ВС РФ, тогда сообщили об уничтожении около 30 вертолетов врага.

15 марта украинцы снова нашли «свежие» вертолеты.

16 марта украинские военные уничтожили еще семь боевых вертолетов.

Уже 18 марта ВСУ нанесли в Чернобыевке удар по командному пункту 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Тогда был ликвидирован генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ.

19 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил: «Только не смейтесь. Мы снова влупили их в Чернобаевке. Шестой раз».

21 марта украинские военные нанесли удар по русским оккупантам в Чернобаевке в седьмой раз.

22 марта ЗСУ уничтожили врага в Чернобаевке в восьмой раз.

23 марта ЗСУ уничтожили врага в Чернобаевке в девятый раз. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на официальной странице в Facebook заявил: «Самой техники на аэродроме намного меньше, чем раньше, но и то что было — в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов».

на официальной странице в Facebook заявил: «Самой техники на аэродроме намного меньше, чем раньше, но и то что было — в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов». 24 марта ЗСУ уничтожили врага в Чернобаевке в десятый раз! Арестович предполагает, что это не последняя сериала этого абсурдного сериала: «Уже сейчас лучшие военные эксперты мира пытаются понять, зачем в течении часа после десятого (!!!) удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на лучший в Украине курортный аэродром. Так что за сегодня может и 11 раз случиться. В общем, даёшь Чернобаевка-2022!»

«Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью такими как они — бездарны, способны просто сдать своих людей на убой», — заметил Президент Украины Владимир Зеленский.