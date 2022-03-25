Ким Чен Ын снялся в видео, в котором отдал приказ о запуске межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-17: смотреть онлайн

Северная Корея испытала и запустила свою первую новую межконтинентальную баллистическую ракету

Испытанием руководил лично лидер Северной Кореи – Ким Чен Ин. Он заявил, что готовится к «долговременной конфронтации с американским имперализмом». Ну и как же без пропаганды. Северокорейское телевидение сразу опубликовало видео с подготовкой к запуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракету выпустили 24 марта из района Сунань, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Ситуацию нагнетает еще и то, что ракета полетела в сторону Японии.

Японское правительство заявило, что ракета была в воздухе 71 минуту, прежде чем упала в море в пределах японской исключительной экономической зоны. Это, конечно, вызвало негодование международного сообщества и сразу подняло напряжение в Юго-Восточной Азии.

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Сеул (Южная Корея) назвал испытание «нарушением остановки запусков межконтинентальных баллистических ракет, обещанной главой КНДР Ким Чен Ином международному сообществу».

Белый дом заявил, что «решительно осуждает Корейскую Народно-Демократическую Республику за испытание баллистической ракеты большой дальности».

— Этот запуск является наглым нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН, без необходимости повышает напряженность и повышает риск дестабилизировать ситуацию в регионе, — заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Честно говоря, подобные новости шокируют. Мало того, что россия напала на Украину и угрожает Европе, так показывать себя начал еще один диктатор.

Фото — скрины из видео

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