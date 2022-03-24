От одного поста в Twitter до миллиона гривен на бронежилеты

Казалось бы, что может сделать украинская девушка в огромной войне? Ответ в том, что за каждым украинцем и украинкой стоит целая нация, готовая помочь всем, чем может. Новый канал продолжает рассказывать #ДобріІсторіїукраинцев. Эта история о Марии, которая до войны дописывала диссертацию и преподавала в Могилянке, руководила общественной организацией и делала книжные проекты. Теперь же Мария – один из голосов русско-украинской войны в мире. Она рассказывает правду о войне мировым СМИ и собирает деньги на экипировку защитников Украины.

Все началось с одного поста в Twitter

24 февраля я проснулась в 4 утра. Меня разбудил мой муж, услышавший звуки ракет. Через несколько минут мы собрали документы и ноутбуки и засели в коридоре, потому что это было самое безопасное место в нашем доме. Я была просто поражена, очень хотелось поделиться со всем миром происходящим. Не знаю точно, почему поступила именно так, но выложила пост в Twitter. Тогда у меня было около 30 подписчиков и несколько постов. Я написала, что мой университет приостановил лекции, а студенты идут добровольцами в ряды украинской армии. Только два предложения по-английски, но уже через шесть часов у меня было три тысячи подписчиков в Twitter, и со мной начали связываться журналисты. И с этого твита все началось. В первые часы войны я давала комментарии разным телеканалам в прямом эфире. Каждый день их было около трех-четырех. Большинство из них – в течение ночи из-за разницы во времени, так продолжается и по сей день. Писало много журналистов, которые пытались добраться до Украины, но плохо понимали, как доехать быстрее всего. Также я помогала им искать фиксеров и героев для их историй. Через несколько дней меня добавили в продюсерский чат одного из крупнейших телеканалов Канады. За все время полномасштабной войны мне удалось поработать с испанской El Independent, у которой 5 миллионов читателей, New York Times, New York Magazine, канадскими телеканалами CBS, News Nation, Fox News, Альджазира, французским Elle, крупнейшей франкоязычной газетой Квебека, датским радио, британским подкастом, вьетнамским национальным телевидением, двумя немецкими печатными изданиями. Поскольку я также исследователь, то еще приняла участие в нескольких академических конференциях и выступлениях с университетами. Для меня это всегда была возможность рассказать какую-то поразительную бытовую историю, через которую люди могли бы почувствовать, как сейчас живется украинцам, а также возможность напомнить, что эта война началась еще в 2014 году, и до этого Украина имела большую историю противостояния против российского империализма. Смогла озвучить четкие шаги, как каждый желающий может помочь.

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Неравнодушные люди

Я не являюсь журналисткой, поэтому трудно определить, имели ли эти усилия какой-то результат. Но очень хотелось, чтобы нас услышали. После моих выступлений на телевидении многие люди находили меня в социальных сетях и писали сообщения, спрашивая, как я и моя семья. Отвечала какими-то короткими бытовыми фразами, типа: «Мы все целы, но сейчас в бомбоубежище. Россияне атакуют нас с воздуха и делают это каждую ночь». Каждый день отвечала примерно сорока новым людям. Потом они стали спрашивать, как могут помочь Украине. Я была очень рада делиться сайтом «Повернись живим», объяснять, что работники фонда не получают зарплату, они публикуют всю отчетность и работают прямо на месте событий. Также делилась ссылкой на сайт медицинского батальона «Госпітальєри», который работает на передовой. Было очень приятно, когда люди донатили, предлагали медицинскую помощь онлайн, собственное жилье. В первые дни мне написал бизнесмен из Латвии, который рассказал, что крупные бизнесы сделали лагерь для беженцев и просил распространить эту информацию. Люди из Канады даже предлагали моей семье приобрести новый дом в их стране. Были и смешные ситуации. Многие мужчины предлагали выйти замуж и просили найти им украинскую жену. Я объясняла, что мы здесь стараемся выжить, никто не будет им искать жену, пусть лучше донатят на армию.

Сбор средств

С каждым днем войны увеличивалось количество украинцев, нуждавшихся в помощи. Поэтому это стало большой частью повседневности. На третий день моя подруга Ирина вернулась из безопасного места в Киев и присоединилась к рядам теробороны. Мы знали о нуждах ТрО, которая тоже выполняет боевые задания, но имеет меньшее обеспечение, поэтому с Ириной сделали фандрейзинг. Посчитали: на 20 бронежилетов нам нужно собрать около 300 тысяч гривен и запостили это в Facebook. Я отвечала за сбор средств, а Ирина – за переговоры с поставщиками. Это было очень авантюрно, потому что собирали на личную карточку, не было времени делать какой-нибудь фонд. Я поняла, что из-за этого могу обратиться только к людям, которые знают меня и лично доверяют. Впечатлило, что средства начали присылать очень быстро, и не только знакомые или знакомые знакомых. В общей сложности эти 300 тысяч гривен мы собрали за 6 дней. Получили 103 доната, самый маленький был 167 гривен, а самый большой – 30 тысяч гривен. Донатили со всего мира. Я очень мало спала, потому что вела прямые эфиры, собирала средства и объясняла людям, как делать переводы. Мы искали лучшую цену, возможность оперативно переправить в Украину, чтобы компания имела лицензию на доставку бронежилетов, чтобы они имели баллистическую сертификацию. Мы совещались с военными, все ли им подходит. Ведь было много историй, когда военные простреливали бронежилеты и понимали, что они их не защитят. Нам удалось найти поставщика, отвечающего нашим критериям. Но минимальный заказ должен составлять 100 единиц. Тогда скооперировались с людьми, которые тоже хотели заказать.

Сложности с оплатой в криптовалюте

Чтобы было быстрее, поставщик посоветовал платить в криптовалюте. В это время на моей карточке оказалось уже около одного миллиона четырехсот тысяч гривен. Казалось, что положить гривни на свой криптокошелек будет легко. С крипторынком мне помогал мой муж Роман, разбирающийся в этом. Выяснилось, что одним платежом можно перевести только 30 тысяч гривен, а с одной карты – всего 200 тысяч гривен. Поэтому мы не спали еще сутки, переводя все эти деньги на криптобиржу. А от скорости работы зависело, как скоро наши военные получат свои бронежилеты. Когда мы накупили криптовалюты, и вся математика сошлась, была очень счастлива. Первый превод прошел через две минуты, а второй застрял. Я получила сообщение, что он попал под финансовый мониторинг, являющийся стандартной процедурой проверки для предотвращения отмывания денег и сотрудничества с организациями, финансирующими терроризм. Ведь бронежилеты – это товары двойного назначения, и, по сути, я со своей карты оплачивала оружие. Пришлось предоставить множество разных документов, выписки и объяснения. В случае чего Ирина даже была готова продать свое жилье, чтобы добавить 17 тысяч долларов, которые застряли тогда, чтобы ускорить транзакцию. Другая моя подруга нашла друга, который тесно дружит с владельцем криптобиржи, чтобы объяснить ситуацию, что это для военных, и меня не нужно сажать за решетку. Мой мудрый муж был спокоен, он пытался донести, что проблем не будет. Все закончилось хорошо – платеж зашел. Через несколько минут мы получили подтверждение, что деньги на счету, и наш заказ в обработке.

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Благодарность людям

Оцените этот невероятный уровень доверия в Украине. Такое количество людей доверило мне такое количество денег, и все прошло прекрасно. Сейчас так повсюду. Ты доверяешь человеку груз на 300 тысяч евро, хотя видишь его впервые, а он все довозит. Хочу еще раз поблагодарить каждого, даже тех, кто бросает 100 или 10 гривен. Сейчас я рассказала одну невероятную историю покупки бронежилетов, но за ней стоит не менее 300 человек! За каждой такой историей успеха – большое количество украинцев. Думаю, что это и есть залог нашей победы. Вот такая моя история: от одного поста в Twitter до миллиона гривен на бронежилеты.