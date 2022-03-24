Актер сериала Молодая Дмитрий Архипов – о волонтерстве на передовой

Уже месяц украинцы героически борются за право на независимость в войне с российскими оккупантами. За это время жизнь людей кардинально изменилась. Кто-то был вынужден покинуть свой дом, кто-то оказался в оккупации, кому-то пришлось осваивать новую профессию или активно заняться волонтерством. Еще месяц назад актер, исполнитель главной роли сериала «Молодая» ждал премьеру ситкома на Новом канале. Теперь вместо любимой актерской работы Дмитрий Архипов работает, как он сам подшучивает, доставщиком на передовую. Об этом Новый канал с ним и побеседовал.

#ДобріІсторії: 19-річний студент під час війни став добровольцем тероборони

#ДобріІсторії. Александр Педан: «Встали на настоящую информационную войну против русских ботов»

Жизнь до и после

– 24 февраля меня разбудил друг телефонным звонком в пять утра. Он сказал: «Началось». Я разбудил родителей, заправил машину. На несколько часов поехал в Киев, чтобы забрать знакомую, которая была одна, без родных. Через неделю я ее посадил на поезд в Варшаву, – вспоминает актер. – Первые дни мы с друзьями просто следили за ходом событий и не могли поверить, что это происходит с нами. Но панического страха не было, даже когда уже начались ракетные удары по Броварам, где я живу.

Под обстрелами

– Вместе с другом-журналистом мы начали узнавать, где, что и кому нужно. Машина есть. Пока есть бензин, пока авто работает – будем помогать. Делаем всего понемногу. Попросили нас военные покопать блиндажи, взяли лопаты в руки и приступили к работе. Надо было наполнить мешки с песком или деревья уложить – все делали. Затем начали узнавать запросы бойцов на позициях. Кто-то нуждался в вещах, кто-то – в еде и так далее. Стали искать нужное и развозить на позиции. Какой-то день доставляли топливо, в другой – лекарства и так далее, – рассказывает Дмитрий. – Несколько раз на точках попадали под команду «в укрытие», приходилось быстро искать, где спрятаться, или драпать оттуда. Но не было страшно. Потому что мы верим в ВСУ. Да и желание помогать сильнее страха обстрелов.

А после…

– Мои желания после победы очень просты. Первое, что я сделаю, – посплю, – говорит Дмитрий. – А еще посмотрю какое-нибудь доброе кино. Еще будет много работы по восстановлению и отстраиванию Украины. Чем и будем заниматься.