Как беженка из Харькова нашла новую работу в Тернополе

22-летняя Валерия Ульянова продолжает работать с детьми, но уже в новом городе

Миллионы украинцев остались без работы. Нам нужно начать зарабатывать, чтобы прокормить себя, свои семьи и сохранить экономику. И, конечно, оказать необходимую поддержку Вооруженным Силам Украины, защищающим наше государство. В первые дни войны участница премьерного выпуска «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Мария Южда создала телеграм-канал, чтобы помочь украинцам найти новую работу в Тернополе. На сегодняшний день трудоустроено более 20-ти беженцев, среди них и Валерия Ульянова.

– Мы неделю сидели в подвалах в Харькове, пока решились покинуть город, – рассказывает девушка. – Третьего марта, после очередного взрыва, вызвали такси и поехали на вокзал. Сели в поезд, направлявшийся в Тернополь. В каждом купе было по 12-13 человек. Ехали более 21 часа, ведь часто останавливались из-за обстрелов. Благодарны «Укрзалізниці», которая снабдила пассажиров водой и едой.

#ДобріІсторії: 19-річний студент під час війни став добровольцем тероборони

#ДобріІсторії. Александр Педан: «Встали на настоящую информационную войну против русских ботов»

В Файном городе Валерию приютили знакомые.

– Обосновалась на новом месте и решила искать работу, – говорит девушка. – Присоединилась к нескольким телеграм-каналам и мониторила вакансии. До этого, в Харькове, работала в фирме по организации детских праздников, потому искала похожую работу.

Именно в телеграм-канале Марии Южды https://t.me/robotam_yuzhda Валерия увидела вакансию администратора в детской комнате.

– В тот момент вспомнила, что недавно видела Марию на Новом канале в программе «Ревизоры на пороге» и решила откликнуться на предложение, – рассказывает девушка. – Меня взяли на работу. На днях у нас состоялось торжественное открытие заведения, где находится эта детская комната. В мои обязанности входит: поддержка чистоты, дезинфекция игрушек, игры с детьми, анимация и мастер-классы. Пока я развлекаю малышей, родители могут пообщаться и поесть.

Каждый день заведение посещает более 15 детей. Среди услуг есть няня на несколько часов.

К сведению беженцев, временно находящихся в Тернополе. Присоединяйтесь к телеграм-каналу https://t.me/robotam_yuzhda, здесь ежедневно обновляются вакансии