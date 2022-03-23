Новый каналНовости

Помощь переселенцам: как получить выплаты переселенцам и выплаты на ребенка в Украине 2022

Выплаты переселенцам и выплаты на ребенка 2022: как получить помощь беженцам в Украине во время войны

Украина будет оказывать своим переселенцам финансовую помощь. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное денежное ежемесячное пособие в сумме 2 тысячи гривен. Просто, через Действие, на карту в банке. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий. Также 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны, из-за всех этих ужасов вынужденно переехал в более безопасные регионы», — сказано в официальном обращении Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как получить 6500 гривен от государства из-за потери работы во время войны

Как получить 450 гривен от государства тем, кто бесплатно приютил у себя беженцев

Как получить выплаты переселенцам и выплаты на ребенка в Украине 2022?

Получить средства на оплату коммунальных услуг за приют вынужденных переселенцев можно, воспользовавшись одним из следующих вариантов:

  • обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию;
  • подать информацию через сайт «Убежище»;
  • предоставить информацию через приложение «Действие», но услуга еще не запущена в работу.

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь