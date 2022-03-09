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Як отримати 6500 гривень від держави через втрату роботи під час війни

Як отримати 6500 гривень від держави: покрокова інструкція

У часи війни особливо важлива підтримка держави. І поки українські військові захищають наші землі, уряд – пильнує за гаманцем. В Україні ввели спеціальну виплату для постраждалих від війни з Росією у рамках розширення програми є.Підтримка. Розмір допомоги від держави – 6,5 тисячі гривень.

Хто може отримати виплати

6 500 грн можуть отримати українці в межах єПідтримки відсьогодні. Саме в тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли.

Хто може отримати допомогу 6 500 грн? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.

Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Дія TV: як встановити програму та як користуватися 

Як отримати 6500 грн

  1. Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка
  2. Оберіть картку єПідтримка. Якщо у вас її ще немає. Тут ви можете дізнатися, як її оформити: https://e-aid.diia.gov.ua/#card
  3. Натисніть «Отримати допомогу»
  4. Очікуйте зарахування коштів

Мінцифри нагадує, що ти можеш подати заявку, навіть якщо вже отримав (-ла) допомогу за вакцинацію.

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Як щодо інших соціальних виплат

Кабмін працює для того, аби зберегти всі соціальні виплати. Наразі відомо, що в березні усі вони збережуться.

Крім того, пенсії для українських пенсіонерів будуть проіндексовані.

— Українцям старшого віку, попри війну, забезпечуємо повну виплату проіндексованих пенсій, як це і має бути згідно з законодавством.

З 1 березня пенсії проіндексовані на 14%, — зазначив президент.

Соціальні виплати українці зможуть отримати впродовж березня.

У разі, якщо ви не можете отримати соцвиплати за місцем проживання, потрібно подзвонити на гарячу лінію Укрпошти для переведення виплат за місцем фактичного перебування: тел. 0 800 300 545 (кнопка 2 – розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії).

За матеріалами vikna.tv

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