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Как получить 450 гривен от государства тем, кто бесплатно приютил у себя беженцев

Как получить 450 гривен за то, что приняли в своем доме беженцев

За каждого принятого переселенца украинцам будут платить 450 грн. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

«Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги», – рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

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Как получить 450 гривен за беженцев?

Как пояснили в Министерстве развития общин и территорий, алгоритм действий по возмещению расходов на коммунальные услуги достаточно прост.

  1. Украинцы должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Также, эту информацию можно предоставить через веб-сайт Убежища, в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение Действие.
  2. Органы местного самоуправления будут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей. Расселение будет производиться только с согласия собственников жилья.
  3. Далее будут производиться выплаты. Ежемесячно владельцы жилья, бесплатно принявшие в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления. Данные средства от государства можно получить в качестве компенсации за коммунальные услуги, расходы на которые увеличатся из-за проживания внутри перемещенных лиц.

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