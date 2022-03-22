Как получить 450 гривен за то, что приняли в своем доме беженцев

За каждого принятого переселенца украинцам будут платить 450 грн. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

«Владельцы жилья, бесплатно приютившие внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги», – рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

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Как получить 450 гривен за беженцев?

Как пояснили в Министерстве развития общин и территорий, алгоритм действий по возмещению расходов на коммунальные услуги достаточно прост.